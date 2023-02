Roma, Gaia Burba investita sulle strisce: la 18esima vittima da gennaio 2023

Una donna di 49 anni è morta in ospedale a Roma dopo essere stata investita. La sera del 5 febbraio alle 20.30, è stata investita mentre si trovava sul Lungotevere nei pressi di piazza Gentile da Fabriano. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del II Gruppo Parioli, la donna è stata travolta attraversando il lungotevere sulle strisce pedonali. Il conducente si sarebbe fermato per prestare soccorso. Trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla ed è deceduta dopo ore di agonia.

La vittima si chiama Gaia Burba e stava tornando a casa a piedi, quando è stata investita da una utilitaria. La vettura che l’ha colpita era guidata da un uomo di 69 anni, risultato negativo all’alcol test. La vittima, soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata accompagnata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. Burba, regista e artista era conosciuta anche in quanto titolare di una nota società romana.

In data odierna, 7 febbraio 2023, la Capitale conta già 18 vittime dovute a incidenti nel 2023. La 17esima vittima è un ragazzo di 28 anni morto mentre attraversava a piazza Re di Roma.

© Riproduzione riservata