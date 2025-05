Roma – Gasp, il matrimonio si farà? Riflessioni in corso. E la Juve…

C’è stato un nuovo incontro, nella giornata di ieri, 29 maggio, tra Gasperini e la Roma: il vertice riservato si è tenuto nel Collegio delle Querce a Firenze, dove l’allenatore dell’Atalanta ha incontrato Dan e Ryan Friedkin per discutere la possibilità di un matrimonio tecnico con il club giallorosso. Ma, al termine dell’incontro, non è arrivata la svolta definitiva. Al contrario, è emersa la volontà comune di prendersi ancora qualche giorno di riflessione.

Roma – Gasp, l’incontro di ieri a Firenze

Il summit, precisa La Gazzetta dello Sport, è stato chiesto direttamente da Gasperini, che ha raggiunto Firenze partendo da Bergamo. Ad accompagnare i Friedkin, oltre al neo direttore sportivo Florent Ghisolfi, c'erano anche Claudio Ranieri, figura di supporto alla transizione dirigenziale, e Claudio Bisceglia, storico traduttore del club.

Il tecnico ha voluto conoscere da vicino la visione e la strategia dei proprietari, con particolare attenzione agli aspetti tecnici e di mercato. E i Friedkin non si sono nascosti: hanno illustrato con trasparenza lo stato delle finanze giallorosse. Il bilancio della Roma si è chiuso con un passivo di 81,4 milioni e un indebitamento netto di oltre 500 milioni. Inoltre, la società è vincolata al settlement agreement con l’Uefa, che impone un rientro progressivo nei parametri del fair play finanziario entro il 2026.

Per Gasperini, si tratta di capire quanto e come si potrà intervenire sulla rosa, considerando che il suo calcio – ad alta intensità, tecnico e identitario – richiede un intervento profondo e mirato sul mercato. Il tecnico sa bene che passerebbe da un contesto, quello di Bergamo, in cui è stato leader indiscusso per anni, a un ambiente come quello romano dove, al netto della stima professionale, la piazza è divisa e molto più esigente.

Gasperini, occhio alla Juventus…

Proprio per questo motivo, Gasperini ha chiesto garanzie tecniche, anche se consapevole delle difficoltà. La Roma, dal canto suo, ha chiesto tempo per valutare possibili manovre creative che permettano di investire senza violare le regole Uefa. In altre parole, la proprietà vuole assicurarsi che, pur in un contesto limitato, ci sia margine di manovra sufficiente per costruire una squadra all'altezza delle aspettative dell'allenatore.

Le prossime ore saranno decisive. Gasperini è tornato a Bergamo per fare il punto con la famiglia Percassi, che non ha ostacolato l’incontro con la Roma, riconoscendo al tecnico la possibilità di esplorare nuove opportunità dopo otto stagioni alla guida dell’Atalanta. Il club nerazzurro attende una scelta, ma non ha ancora ricevuto una richiesta formale di uscita.

Per la Roma, il tempo stringe. La dirigenza vuole definire il quadro tecnico entro pochi giorni, anche per programmare il mercato estivo e il ritiro. Gasperini resta la prima scelta, ma solo se ci sarà piena sintonia tra le parti su investimenti e tempistiche.

Nel frattempo, occhio ad un possibile inserimento della Juventus: dopo la conferma di Conte al Napoli e l’ufficializzazione di Allegri al Milan, la Vecchia Signora potrebbe sondare il profilo del Gasp per la guida tecnica della prossima stagione. Da capire se ci saranno manovre di disturbo nei confronti della Roma o se la società bianconera si mostrerà attendista.

© Riproduzione riservata