Roma-Genoa 3-1: ritorno alla vittoria con un primo tempo dominato

Roma-Genoa, in una partita dal sapore speciale, restituisce 3 gol e 3 punti a Gasperini, ex genoano, contro La squadra di De Rossi, per la prima storica volta da avversario nella sua Roma. 3-1 con una prestazione convincente

Roma-Genoa: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini, che deve fare a meno di Ndicka, El Aynaoui, Pellegrini, Bailey e (per ultimo) Baldanzi, riesce a recuperare in extremis Mario Hermoso. Lo spagnolo compone la difesa insieme a Mancini e Ziolkowski. centrocampo solito più Dybala e Soulé in appoggio a Evan Ferguson. Nella sua prima, storica partita da avversario contro la sua Roma, Daniele De Rossi deve fare punti dopo due sconfitte di misura. L'ex capitano giallorosso schiera per la prima volta da titolare Sommariva in porta (Leali out per squalifica) e un 3-5-2 con Norton-Cuffy e Martin sugli esterni, Ekuban e Vitinha in attacco.

L'inizio, dopo qualche imprecisione di troppo, è di marca romanista e prima dello scoccare del quarto d'ora va in vantaggio. Su un pallone rilanciato in avanti da Ziolkowski, Vasquez in uscita di testa spizza involontariamente il pallone all'indietro su cui si avventa Soulé. L'argentino prende palla e calcia, il tiro viene deviato da Otoa che mette fuori causa Sommariva e Roma in vantaggio.

La partita è subito “stappata”. Sempre dalla destra Ferguson attacca la profondità e calcia forte col destro, Sommariva allunga in angolo. Dopo 2 minuti il raddoppio arriva ugualmente: grande azione manovrata da sinistra a destra col cross basso in mezzo per Ferguson che appoggia all’indietro per Manu Kone a centro area. Anche qui il tiro viene deviato ma va lo stesso in porta: dopo meno di 20 minuti è 2-0.

Alla mezz’ora arriva anche il 3-0 con uno dei più attesi: grave errore in uscita di Malinovskyi, Soulé riceve un regalo e calcia, Sommariva respinge ma trova Ferguson che ribadisce in rete da due passi: 4° gol in tutte le competizioni dell’irlandese, il primo all’Olimpico. De Rossi prova a risistemare la squadra ma la Roma va vicinissima al 4-0. Sempre Kone arriva a rimorchio e calcia, prende il palo e poi ribadisce in rete ma fa fallo su Sommariva. Al 40’ arriva la prima occasione ospite: Vitinha sfrutta un errore in uscita di Cristante ma poi calcia alto. Al 45’ Dybala calcia di sinistro in area, Sommariva alza in angolo: è l’ultima emozione di un primo tempo dominato.

Nella ripresa partita in ghiaccio

Dopo l'intervallo la Roma cala l'intensità e il possesso, dando un po' più di iniziativa agli ospiti aspettando delle ripartenze. Arrivano i primi cambi: Soulé accusa dei problemi muscolari e viene sostituito da El Shaarawy mentre il Genoa inserisce Marcandalli, Fini e Colombo per provare un tridente. In attacco anche l'inserimento di Ekhator ma ad essere impegnato è sempre Sommariva, prodigioso nello smanacciare uno splendido tiro al volo di Cristante. Gasperini a un quarto d'ora dalla fine fa rifiatare due senatori come Mancini e Cristante per inserire Pisilli e Ghilardi e negli ultimi minuti ritrova il campo (a sorpresa) Artem Dovbyk, assente da 50 giorni, e Rensch.

A 4 dalla fine il Genoa accorcia le distanze con Ekhator, che gira in rete una palla vagante e la deviazione di Pisilli che mette fuori causa Svilar. Il gol toglie il clean sheet ai giallorossi ma non la vittoria, che rimette la Roma al quarto posto un punto davanti la Juventus.

Roma-Genoa: il tabellino della partita

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (74’ Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (74’ Pisilli), Kone, Wesley (85’ Rensch); Soulé (57’ El Shaarawy), Dybala; Ferguson (85’ Dovbyk). All. Gasperini

Genoa (3-5-2): Sommariva; Otoa, Ostigard (59’ Marcandalli), Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (59’ Fini), Frendrup (79’ Masini), Ellertsson, Martin; Vitinha (72’ Ekhator), Ekuban (59’ Colombo). All. De Rossi

Marcatori: 14’ Soulé, 19’ Kone, 31’ Ferguson, 87’ Ekhator

Ammoniti: 50’ Frendrup

Arbitro: Di Bello; Assistenti: Costanzo, Dei Giudici; Quarto Uomo: Dionisi; VAR: Prontera; A-VAR: Manganiello.

Recupero: 1’ primo tempo, 4’ secondo tempo