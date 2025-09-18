Roma, giallo a Villa Pamphilj: i nuovi sviluppi sul caso Kaufmann

L’immagine di Villa Pamphilj è stata bruscamente offuscata da un agghiacciante ritrovamento che ha scosso la comunità romana. Nel cuore verde della città, tra i cespugli non lontano dai sentieri percorsi dai frequentatori del parco, sono stati rinvenuti i corpi di una madre e della sua piccola figlia.

La storia, che avrebbe potuto essere solo un triste capitolo di cronaca nera destinato a svanire nel tempo, si è rapidamente trasformata in un intricato caso giudiziario che tiene con il fiato sospeso l'intero Paese.

Kaufmann e la sua fuga terminata

Il protagonista di questa vicenda è Francis Kaufmann, un cittadino americano con un passato recentemente oscurato dai sospetti di omicidio. Estradato dalla Grecia, dove aveva cercato rifugio poco dopo il duplice omicidio, ora si trova detenuto presso il carcere di Rebibbia. Una nuova ordinanza è piombata sulla sua testa dopo le conclusioni delle autorità italiane.

L’autopsia rivela: una notte fatale

Stando ai risultati dell'autopsia condotta sui corpi delle vittime, è emerso che la compagna di Kaufmann, Anastasia, sarebbe stata uccisa mentre dormiva accanto alla loro bambina di appena 11 mesi. Un gesto vile che non le avrebbe dato neanche il tempo di comprendere quanto stava accadendo.

L’ordinanza e le accuse multiple

A seguito degli esami autoptici, che hanno ulteriormente confermato i sospetti sul coinvolgimento dell’americano anche nella morte della bambina, la magistratura italiana ha deciso per una nuova custodia cautelare nei suoi confronti. Le indagini guidate dall’aggiunto Giuseppe Cascini e dal PM Antonio Verdi non lasciano spazio a dubbi sull’accusa mossa contro Kaufmann.