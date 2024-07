Roma, giro di vite contro i borseggiatori: Carabinieri e Polizia per estirpare la piaga

Le attività antiborseggio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, intensificate nelle ultime settimane, hanno portato all’arresto di 20 persone, tutte gravemente indiziate del reato di furto con destrezza. Questi risultati sono frutto di un’operazione congiunta condotta in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, che ha visto il dispiegamento di personale in uniforme sia sulle banchine che a bordo dei convogli, con particolare attenzione alla stazione Termini, uno dei principali snodi ferroviari della Capitale.

Operazioni nei principali snodi

Sulla linea A della metropolitana, alla fermata Ottaviano, i Carabinieri della Stazione Prati hanno arrestato tre cittadini romeni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. Gli arresti sono avvenuti in distinte operazioni mentre i sospettati tentavano di impossessarsi dei portafogli di alcuni turisti a bordo treno.

Altri due cittadini peruviani, anch’essi senza fissa dimora, sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Roma Viale Libia. I due, agendo in concorso, hanno seguito e adescato un turista della Repubblica Ceca riuscendo a sottrargli il portafogli approfittando della massiccia affluenza di persone.

Interventi alla stazione Termini

Alla fermata Termini, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato tre persone in flagranza di reato: una donna originaria della Bosnia Erzegovina e due cittadini romeni. Gli arresti sono avvenuti mentre i sospettati si impossessavano degli effetti personali di alcuni passeggeri. Simili operazioni sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma Salaria, che hanno arrestato due persone, un cileno e una cittadina italiana, alla fermata Termini e alla fermata Ottaviano.

Arresti nel centro di Roma

Anche nel centro di Roma, le attività dei borseggiatori sono state efficacemente contrastate. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato dieci persone, tutte senza fissa dimora, bloccate in flagranza durante mirati servizi antiborseggio. Nello specifico, nel rione Monti, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno arrestato un cittadino romeno sorpreso a pedinare e sottrarre il portafogli a un turista.

In piazza Fontana di Trevi, sei donne sono state arrestate in due distinte operazioni mentre adescavano turisti per derubarli. I Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale hanno bloccato una cittadina ucraina in via Gioberti dopo aver rubato cosmetici per un valore di 80 euro, trovata in possesso di una pinzetta utilizzata per rimuovere le placche antitaccheggio.

In Piazza San Lorenzo in Lucina, un cittadino peruviano è stato arrestato dopo aver rubato una borsa da 2200 euro in un negozio di abbigliamento. In Piazza Campo de’ Fiori, un 28enne romeno è stato arrestato dopo aver rubato lo smartphone di una turista. L’uomo è stato trovato in possesso di altri due smartphone e capi di abbigliamento con placche antitaccheggio, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Infine, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un cittadino spagnolo senza fissa dimora, sorpreso a rubare profumi per un valore di 700 euro.

Collaborazione con la Polizia di Stato

Parallelamente, la Polizia di Stato della Questura di Roma ha intensificato i controlli antiborseggio nelle stazioni metro del centro. Gli agenti in borghese della Squadra Mobile e del Commissariato Viminale, supportati dalle unità cinofile e dal Reparto Prevenzione Crimine, hanno realizzato controlli nelle fermate Termini, Repubblica, Barberini e Flaminio. I controlli, condotti anche con la collaborazione del personale ATAC e della Polfer, hanno portato all’identificazione di 96 persone, di cui 35 stranieri, e al controllo di 31 veicoli.

Le operazioni condotte dalle forze dell’ordine hanno ottenuto risultati significativi nella lotta contro i borseggiatori, innalzando la percezione di sicurezza per cittadini e turisti. In vista del Giubileo, i controlli verranno ulteriormente intensificati per garantire viaggi sicuri a tutti i fedeli che arriveranno a Roma. Gli arresti effettuati e la costante presenza delle forze dell’ordine dimostrano l’impegno delle autorità nel contrastare i reati predatori e nel proteggere la comunità.

Le vittime dei furti hanno presentato regolare denuncia, e gli arresti sono stati tutti convalidati, con i procedimenti ancora nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati, pertanto, sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.