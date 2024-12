Giubileo 2025, “Roma ti abbraccia” è lo slogan della campagna di comunicazione

Con il messaggio evocativo “Roma ti abbraccia”, prende il via la nuova campagna di comunicazione per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, un evento globale che vedrà Roma protagonista come centro di accoglienza e spiritualità per milioni di pellegrini e visitatori da tutto il mondo. La campagna, ideata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Roma Capitale, la Regione Lazio, la Santa Sede e il commissario straordinario di governo per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, punta a promuovere Roma e il Lazio come luoghi di accoglienza, partecipazione e trasformazione collettiva.

Giubileo 2025, un abbraccio universale

Il concept visivo della campagna ruota attorno all’idea di un abbraccio universale, rappresentato graficamente da linee colorate che avvolgono i protagonisti delle immagini: pellegrini, turisti e cittadini romani. Questo abbraccio simbolico richiama l’unione, l’accoglienza e la condivisione. Le immagini ritraggono scene iconiche di Roma, come Piazza San Pietro e Piazza del Popolo, rafforzando il legame tra il significato spirituale del Giubileo e la dimensione umana dell’esperienza.

Secondo gli ideatori, l’abbraccio rappresenta anche la sinergia tra le istituzioni, un’alleanza tra la Santa Sede, il Governo italiano, Roma Capitale e la Regione Lazio per garantire ai visitatori un’accoglienza degna dell’importanza dell’evento. Ma c’è di più: l’abbraccio simbolico non è rivolto solo ai pellegrini, ma anche ai cittadini di Roma, che saranno chiamati a essere protagonisti di un’esperienza collettiva.

“Roma ti abbraccia”, i focus

La campagna di comunicazione si sviluppa su tre livelli distinti ma connessi da un unico filo conduttore: l’idea di accoglienza e apertura. Ogni livello ha un focus specifico e un pubblico di riferimento.

Focus nazionale Soggetti principali : due soggetti chiave sono dedicati alla promozione dell’accoglienza nazionale. Le immagini raffigurano una famiglia e un gruppo di giovani ritratti nei luoghi simbolici di Roma, come Piazza San Pietro e Piazza del Popolo ;

: due soggetti chiave sono dedicati alla promozione dell’accoglienza nazionale. Le immagini raffigurano una e un ritratti nei luoghi simbolici di Roma, come e ; Messaggio : l’obiettivo è presentare Roma come una destinazione inclusiva e accogliente, capace di offrire un’esperienza unica a chiunque la visiti;

: l’obiettivo è presentare Roma come una destinazione inclusiva e accogliente, capace di offrire un’esperienza unica a chiunque la visiti; Target: turisti e pellegrini italiani e internazionali che vedranno le immagini nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e nodi di accesso alla città. Focus cittadino (Roma) Protagonisti : l’accento è posto sull’accoglienza locale. Le immagini raccontano una Roma autentica, capace di includere e accogliere chiunque attraversi la città;

: l’accento è posto sull’accoglienza locale. Le immagini raccontano una Roma autentica, capace di includere e accogliere chiunque attraversi la città; Obiettivo : comunicare l’essenza di Roma come città che abbraccia, unisce e connette. Il focus è sulla dimensione relazionale e sulla disponibilità dei romani stessi a partecipare attivamente all’accoglienza;

: comunicare l’essenza di Roma come città che abbraccia, unisce e connette. Il focus è sulla dimensione relazionale e sulla disponibilità dei romani stessi a partecipare attivamente all’accoglienza; Messaggio: “Roma ti abbraccia” diventa una promessa collettiva, con un forte invito alla partecipazione della cittadinanza e al coinvolgimento dei volontari. Focus regionale (Lazio) Protagonisti : cinque soggetti, uno per ciascuna delle province del Lazio, rappresentano l’intero territorio regionale;

: cinque soggetti, uno per ciascuna delle province del Lazio, rappresentano l’intero territorio regionale; Messaggio : la Regione Lazio invita il mondo a scoprire anche le meraviglie che si trovano fuori dal centro di Roma, in località di grande valore naturalistico, storico e artistico;

: la Regione Lazio invita il mondo a scoprire anche le meraviglie che si trovano fuori dal centro di Roma, in località di grande valore naturalistico, storico e artistico; Obiettivo: valorizzare il turismo diffuso nel Lazio, portando i visitatori a scoprire anche le provincie meno conosciute, con l’intento di distribuire i flussi turistici e promuovere il turismo lento e sostenibile.

Per garantire la massima visibilità alla campagna “Roma ti abbraccia”, è stato messo a punto un piano media articolato e multi-canale, con un investimento complessivo di oltre un milione di euro. L’obiettivo è intercettare milioni di persone, in Italia e all’estero, utilizzando una combinazione di strumenti tradizionali e digitali.

Stampa : oltre 40 uscite su quotidiani e periodici nazionali e locali;

: oltre 40 uscite su quotidiani e periodici nazionali e locali; Radio : 1.700 passaggi radiofonici su emittenti locali e nazionali, per garantire la massima copertura su tutto il territorio.

: 1.700 passaggi radiofonici su emittenti locali e nazionali, per garantire la massima copertura su tutto il territorio. Affissioni OOH (Out of Home) : più di 1.000 spazi pubblicitari in luoghi chiave come aeroporti, stazioni e grandi centri cittadini, con cartelloni sia statici che dinamici;

: più di 1.000 spazi pubblicitari in luoghi chiave come aeroporti, stazioni e grandi centri cittadini, con cartelloni sia statici che dinamici; Digital: la campagna digitale genererà oltre 16,5 milioni di impression, con contenuti social, display advertising e video che raggiungeranno un pubblico globale.

Giubileo, il piano di accoglienza per i pellegrini

Parallelamente alla campagna “Roma ti abbraccia”, è stato lanciato il progetto “Vol.A in Rete”, dedicato specificamente all’accoglienza dei pellegrini.

Volontari : il progetto mobiliterà migliaia di volontari che, attraverso un sistema di punti informativi fissi e mobili, forniranno assistenza e supporto ai pellegrini.

: il progetto mobiliterà migliaia di volontari che, attraverso un sistema di punti informativi fissi e mobili, forniranno assistenza e supporto ai pellegrini. Inizio ufficiale : l’iniziativa sarà operativa dal 24 dicembre 2024 , in concomitanza con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, uno dei momenti simbolici più importanti del Giubileo.

: l’iniziativa sarà operativa dal , in concomitanza con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, uno dei momenti simbolici più importanti del Giubileo. Sito web dedicato : il portale www.accoglienzagiubileo.it fornirà informazioni pratiche, aggiornamenti sui punti di accoglienza e la possibilità di candidarsi come volontari.

: il portale fornirà informazioni pratiche, aggiornamenti sui punti di accoglienza e la possibilità di candidarsi come volontari. Formazione dei volontari: Chi parteciperà come volontario riceverà una formazione dedicata per garantire competenza e qualità nel servizio di accoglienza.