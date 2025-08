Negli ultimi giorni, Roma ha visto un’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale, con un’attenzione particolare alle aree turistiche e ai luoghi che stanno accogliendo i pellegrini per il Giubileo dei Giovani. Il grande afflusso di fedeli e turisti nella Capitale, in occasione degli eventi giubilari, ha infatti portato con sé anche un incremento dell’attività predatoria da parte di gruppi dediti ai borseggi.

Per prevenire e contrastare questo fenomeno, le forze dell’ordine hanno attivato un piano straordinario di controllo del territorio. Il focus è stato posto in particolare sulle zone vicine agli alloggi dei pellegrini, lungo le direttrici di accesso ai luoghi religiosi, nonché nelle stazioni della metropolitana, dove il flusso di passeggeri favorisce l’azione dei ladri.

Cinque arresti in poche ore, tra cui due donne incinte

Nell’ambito di queste attività, i Carabinieri hanno arrestato in poche ore cinque persone, tutte gravemente indiziate di furto aggravato. I casi hanno avuto luogo in diverse aree strategiche del centro storico e lungo la linea A della metropolitana, particolarmente affollata in questi giorni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Uno degli episodi si è verificato alla fermata “Battistini” della metro A, dove i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato una cittadina italiana originaria di Venezia. La donna, già nota alle forze dell’ordine e in stato di gravidanza, è stata sorpresa in flagranza mentre sottraeva un portafoglio dal marsupio di un passeggero australiano. L’intervento è avvenuto in modo rapido, consentendo il recupero del bene e l’immediata restituzione alla vittima. Controlli anti borseggi

Sempre sulla stessa linea metropolitana, ma in un altro punto del tracciato, i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario sono intervenuti per bloccare due uomini – uno di nazionalità cilena, l’altro cubana – sorpresi mentre si impossessavano dello smartphone di una turista tedesca. Anche in questo caso, le forze dell’ordine sono riuscite ad agire tempestivamente, evitando che il furto potesse passare inosservato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un altro intervento rilevante si è svolto nei pressi di via dei Fori Imperiali, una delle aree più frequentate da turisti e fedeli. Qui, i militari della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno condotto un’operazione di osservazione su due donne sospette. Una delle due, anche in questo caso incinta, è stata vista mentre estraeva 90 euro dalla tasca esterna dello zaino di una turista cinese. L’arresto è avvenuto pochi minuti dopo, grazie al monitoraggio discreto e continuo da parte dei Carabinieri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tutte le vittime hanno sporto denuncia

Le vittime dei furti – cittadini stranieri giunti a Roma per motivi religiosi e turistici – hanno tutte presentato regolare denuncia presso le stazioni dei Carabinieri coinvolti. Questo passaggio si conferma fondamentale per consentire agli inquirenti di proseguire le attività di indagine e per garantire una risposta giudiziaria ai reati commessi.

L’identificazione dei responsabili e la loro successiva denuncia rappresentano un chiaro segnale di attenzione da parte delle autorità verso le esigenze di sicurezza di chi visita la Capitale, specie in momenti di particolare rilievo come l’attuale Giubileo dei Giovani, che richiama migliaia di ragazzi e famiglie da ogni parte del mondo.

Indagini in corso

Le persone arrestate sono attualmente indagate per furto aggravato, ma – come previsto dal nostro ordinamento – devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva che ne accerti la colpevolezza. Le indagini sono tuttora in corso, e ulteriori elementi potrebbero emergere nei prossimi giorni a carico degli arrestati o in merito ad altri episodi simili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel frattempo, le forze dell’ordine continueranno a presidiare le aree più sensibili, con l’obiettivo di garantire ai pellegrini e ai visitatori un soggiorno sereno e sicuro a Roma. La presenza costante di pattuglie nei pressi dei principali snodi di trasporto e nei luoghi simbolo della città si inserisce in un dispositivo di prevenzione più ampio, che punta non solo alla repressione dei reati ma anche alla dissuasione. Controlli anti borseggi

Sicurezza e accoglienza

Il Giubileo dei Giovani rappresenta una grande occasione di incontro spirituale e culturale, ma impone anche uno sforzo organizzativo straordinario, soprattutto sotto il profilo della sicurezza urbana. L’arrivo in massa di visitatori, in particolare nei mesi estivi, rende più vulnerabili alcune aree della città, dove i malintenzionati possono approfittare della distrazione e dell’affollamento.

In questo contesto, l’azione coordinata delle forze dell’ordine assume un ruolo cruciale, non solo per garantire la legalità, ma anche per tutelare l’immagine della Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata