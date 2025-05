Roma, grande affluenza in una domenica di grandi eventi. La soddisfazione del Sindaco: “Città capace di accogliere e unire”

Due eventi di forte impatto simbolico e umano, due piazze diverse ma unite dallo stesso spirito: partecipazione, condivisione, voglia di esserci. Roma ha vissuto un altro fine settimana intenso, affollato e, soprattutto, riuscito. Oltre 100mila persone hanno riempito piazza San Pietro per il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, e in contemporanea circa 150mila cittadini hanno invaso le vie del centro per la Race for the Cure, la storica corsa dedicata alla prevenzione e al sostegno delle donne colpite dal tumore al seno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma, il bilancio di Gualtieri sul weekend dai grandi eventi

Numeri importanti, ma anche una prova di maturità collettiva. Perché due manifestazioni così complesse, con esigenze logistiche e di sicurezza del tutto differenti, si sono svolte senza disagi rilevanti, dimostrando una capacità organizzativa e di coordinamento ormai collaudata, anche nei momenti di maggiore pressione.

A San Pietro l'atmosfera è stata quella tipica delle grandi ricorrenze religiose, complice anche la prima apparizione pubblica domenicale del nuovo Pontefice, Leone XIV, che ha scelto la preghiera mariana per introdursi spiritualmente alla comunità dei fedeli. Persone in ginocchio, altre in festa, alcune silenziose, altre con lo sguardo rivolto alla loggia delle Benedizioni: un mosaico umano che ha colpito per compostezza e partecipazione.

Dall’altra parte della città, il rosa della Race for the Cure ha colorato il cuore di Roma. Donne, uomini, famiglie, atleti e semplici camminatori si sono ritrovati per celebrare la vita e ribadire l’importanza della prevenzione. Un evento che non è più solo sportivo, ma un simbolo sociale potente, capace di mobilitare energie trasversali. Nonostante la grande affluenza, tutto si è svolto in modo fluido, anche grazie a un dispositivo di sicurezza capillare e ben coordinato.

A tracciare il bilancio del fine settimana è stato il Sindaco Roberto Gualtieri, che ha voluto sottolineare il lavoro collettivo svolto dietro le quinte: “Roma ha vissuto un altro fine settimana straordinario, dimostrando ancora una volta la sua capacità di accogliere, con efficienza e spirito di comunità, eventi di portata eccezionale”. Parole che riconoscono non solo il valore degli eventi, ma anche quello delle persone e delle istituzioni che ne hanno garantito la riuscita. Dalla Prefettura alla Protezione Civile, dalle Forze dell’Ordine ai volontari, passando per il personale sanitario, la Polizia Locale, Ama, Atac, fino al contributo silenzioso ma essenziale di chi ha lavorato dietro le quinte per garantire ordine, pulizia e fluidità nei trasporti. “Roma si è dimostrata ancora una volta all’altezza dei suoi compiti – ha aggiunto Gualtieri – Una città capace di accogliere e unire. Una capitale viva, solidale, sempre pronta a raccogliere ogni sfida con passione e ritrovato orgoglio”.

