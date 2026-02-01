Roma hub della droga: la geografia delle piazze di spaccio e i casi di Anzio e Nettuno

Roma non è soltanto la Capitale istituzionale del Paese: da anni è anche uno snodo centrale del traffico di stupefacenti, con rotte, punti di ingresso e reti locali che alimentano un mercato enorme. A fotografare con nettezza questo quadro è il prefetto Lamberto Giannini, intervenuto in audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia a Palazzo San Macuto, presieduta da Chiara Colosimo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un crocevia logistico: aeroporto, porto e corridoi del Mediterraneo

Il ragionamento istituzionale parte dalla geografia: Roma “pesa” perché è collegata al mondo. Nelle ricostruzioni richiamate pubblicamente, l’aeroporto con collegamenti diretti col Sudamerica e il porto di Civitavecchia, porta d’ingresso dei container, diventano elementi chiave per capire come possano transitare grandi quantità di stupefacente dirette verso il mercato romano e, da qui, verso altre piazze italiane. Non è una suggestione: è un modello consolidato, in cui la logistica si intreccia con la capacità delle organizzazioni di ridurre il rischio, frammentare i carichi, appoggiarsi a reti “di servizio” e reinserire il denaro in circuiti apparentemente leciti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“A Roma la mafia c’è”: più gruppi, un interesse comune

Giannini ha scelto parole che non lasciano spazio a equivoci: a Roma le mafie esistono e convivono. Nella sede parlamentare ha descritto un quadro con organizzazioni diverse, riconoscibili, spesso capaci di accordi di non belligeranza e mutuo soccorso, in un contesto definito di “pax mafiosa” e “calma armata” dove l’obiettivo non è la guerra per il territorio, ma la continuità del business. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il controllo del mercato: piazze di spaccio come infrastruttura criminale

Il cuore economico del sistema è il controllo fisico delle piazze di spaccio: luoghi, strade e complessi urbani che diventano “infrastrutture” della vendita al dettaglio. Nell’audizione, il prefetto ha indicato che la gestione del traffico di stupefacenti rappresenta l’attività primaria di queste organizzazioni, proprio perché consente accumuli rapidi di capitali illeciti, poi destinati al riciclaggio e al reinvestimento.

Camorra in primo piano, equilibri con ’ndrangheta e reti locali

Nel racconto istituzionale emerge un dato rilevante: il predominio della camorra in diversi snodi del narcotraffico romano, con una presenza siciliana ritenuta indebolita e strutture ’ndranghetiste che, secondo la ricostruzione citata, riconoscono autorevolezza a figure considerate centrali dagli investigatori. A questo si aggiunge un tessuto di gruppi autoctoni e famiglie radicate che gestiscono “pezzi” di città, con collegamenti e alleanze variabili.

Anzio e Nettuno: il segnale istituzionale dello scioglimento

Quando si passa dal centro alla provincia, il tema diventa anche amministrativo. Anzio e Nettuno, lungo il litorale, sono stati oggetto, negli anni scorsi, di scioglimento per infiltrazioni mafiose e affidamento a commissioni straordinarie: un atto pesante, che fotografa il livello di attenzione dello Stato e la necessità di proteggere i processi decisionali locali.

Bande straniere e riciclaggio: la pista economica che segue la droga

Accanto alle organizzazioni “storiche”, preoccupano le componenti straniere: nella narrazione citata pubblicamente, i gruppi cinesi vengono descritti come sistemi chiusi e spesso familiari, con forte omertà e capacità di supportare il riciclaggio; i gruppi nigeriani sono richiamati anche per i legami con la tratta di esseri umani. Il punto, però, non è l’etichetta etnica: è la funzione. La droga genera liquidità, la liquidità cerca canali. E quei canali, spesso, passano per attività commerciali, edilizia, appalti, ristorazione, con l’effetto collaterale di alterare concorrenza, prezzi e trasparenza del mercato.

Il “welfare” delle piazze: lavoro, regole, sanzioni

La parte più inquietante, sul piano sociale, è la dimensione organizzativa: le piazze non sono soltanto punti di vendita, ma sistemi con turni, ruoli, catene di comando. Nella ricostruzione riferita, in alcune aree possono operare centinaia di persone e questo crea un “welfare” criminale capace di attrarre giovani: un rapporto che imita il lavoro regolare, con “assunzioni”, stabilità promessa e persino sanzioni interne. Con numeri indicati in modo esplicito: 30mila euro al giorno, fino a 70mila nei fine settimana.