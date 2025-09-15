Roma, i borseggiatori di oggi con un look curato si mimetizzano tra la folla. Come riconoscerli?

Nella cornice della sempre affollata Capitale, si muove un nuovo tipo di borseggiatore. Dimenticate i vecchi stereotipi: questi nuovi ladri sono esperti nel mimetizzarsi tra la folla di turisti e cittadini. Indossano abiti firmati e ascoltano musica attraverso auricolari di ultima generazione.

Un nuovo volto per i borseggiatori di Roma

Queste bande, prevalentemente composte da individui sudamericani e giovani rom di seconda generazione, sono solite frequentare le zone più frequentate del centro città. Insieme a loro si trovano spesso anche nordafricani che partecipano alle stesse imprese criminose.

Non giudicare dalle apparenze

Con un look così curato ed elegante, queste figure passano inosservate tra gli ignari passanti. Le giovani borseggiatrici rom, dai 13 ai 16 anni, potrebbero facilmente essere scambiate per adolescenti romane alla moda. Vestono jeans e magliette griffate, con trucco e manicure sempre impeccabili. I loro compari sudamericani preferiscono un approccio più tecnologico: usano auricolari per rimanere in contatto continuo tra loro mentre setacciano l'area in cerca della prossima vittima.

Le tattiche da manuale dei borseggiatori a Roma

Le tecniche adottate sono molteplici e sofisticate. Tutte mirano a colpire chi è meno attento: turisti distratti intenti a godersi una pausa caffè o impegnati a scattare foto ricordo sotto il sole romano. I ladri approfittano di ogni distrazione possibile: dalla calura estiva improvvisa alla necessità di trovare riparo sotto un porticato durante un acquazzone imprevisto.

In certi casi basta davvero poco: uno zaino appoggiato incautamente ai piedi del tavolo può scomparire in un batter d’occhio o venire sostituito senza che il proprietario se ne accorga fino all’ultimo momento utile. Alcuni ladri operano addirittura “al volo”, senza toccare direttamente la vittima – come quando usano ombrellini parasole per celare il furto mentre aprono uno zaino.

Arresti in aumento