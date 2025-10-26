Roma, i Carabinieri arrestano 11 borseggiatori tra centro storico e mezzi pubblici

Prosegue la lotta dei Carabinieri contro i borseggi nella Capitale, un fenomeno che continua a colpire in particolare i turisti nelle aree più affollate e sui mezzi pubblici. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma, 11 arresti contro i furti ai turisti

Negli ultimi giorni, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, sono state arrestate 11 persone gravemente indiziate di furto.

L’attività rientra nel piano di controlli intensificati predisposto dal Comando Provinciale di Roma, con pattugliamenti mirati nelle zone a maggiore rischio.

Arresti a Fontana di Trevi e via dell’Omo

Tra i casi più significativi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno fermato un 37enne romeno, sorpreso a forzare con un cacciavite il finestrino di un’auto in via dell’Omo per rubare uno zaino. Dopo un tentativo di fuga in auto, l’uomo è stato bloccato dai militari.

Alla Fontana di Trevi, due donne romene di 33 e 21 anni, già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate subito dopo aver rubato il portafogli a un turista tedesco. Sempre in zona, una 29enne e un 18enne, anch'essi di origini romene, sono stati fermati mentre sfilavano il portafogli dalla borsa di un'anziana turista americana.

Piazza Bocca della Verità e linea 64

A piazza Bocca della Verità i Carabinieri hanno sorpreso un 18enne rom mentre si introduceva in un camper di un turista turco, da cui aveva sottratto due zaini.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai mezzi pubblici, in particolare alla linea 64 dell'ATAC, utilizzata quotidianamente da migliaia di visitatori. A bordo di un autobus i militari hanno arrestato un 39enne tunisino e una giovane di origini rom, colti in flagrante mentre rubavano un portafogli da uno zaino.

Via Borgognona e via Giolitti

Nella zona di via Borgognona, area frequentata per lo shopping e la ristorazione, due cittadini georgiani di 31 e 43 anni sono stati bloccati dopo aver sottratto il portafogli a una cliente seduta in un ristorante.

In via Giolitti, nei pressi della stazione Termini, un 39enne algerino è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Quirinale. Era stato notato mentre sottraeva un telefono cellulare a un tassista in sosta.

Denunce e refurtiva restituita

Tutte le vittime hanno formalizzato denuncia nelle caserme della Capitale. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Gli arresti, convalidati dall’autorità giudiziaria, confermano l’efficacia della strategia di contrasto attuata nelle ultime settimane.

Intensificati i controlli nelle aree turistiche

Secondo il Comando Provinciale dei Carabinieri, i servizi di prevenzione e vigilanza continueranno con la stessa intensità, in particolare nelle zone più frequentate da turisti e residenti.

L’obiettivo è ridurre l’impatto dei borseggi a Roma, che restano uno dei reati più diffusi nel centro storico e sui mezzi pubblici. La presenza costante delle pattuglie e gli arresti mirati intendono garantire una maggiore percezione di sicurezza a cittadini e visitatori della Capitale.