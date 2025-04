Roma, i Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025

Pasqua a Roma: Supermercati a porte chiuse

La Pasqua a Roma quest’anno avrà un sapore diverso per chi, all’ultimo minuto, sperava di fare acquisti nei supermercati della città. La decisione di quasi tutti i grandi nomi della distribuzione – tra cui Lidl, Coop, Carrefour, Esselunga, Pim, Pam e Conad – è stata unanime: porte chiuse la domenica di Pasqua per consentire ai dipendenti di trascorrere la giornata in famiglia. Tuttavia, per chi proprio non può rinunciare all’acquisto last-minute, ci sono alcune eccezioni meritevoli di nota, concentrate nel cuore pulsante della capitale.

Le eccezioni del centro storico

Il centro storico di Roma non delude mai. Per chi si troverà a camminare tra le sue vie antiche, ci saranno alcuni supermercati con le saracinesche alzate. Tra le opzioni disponibili, il punto vendita Coop di via Giustiniani sarà aperto sia il giorno di Pasqua sia il successivo, con orario continuato dalle 8:00 del mattino fino alle 22:00. Simile discorso per il Carrefour di via Vittoria. Queste eccezioni, seppur limitate, offrono un appiglio a chi dovrà comprare un uovo di cioccolata per una sorpresa dell’ultimo momento.

La svolta di Pasquetta: aperture a singhiozzo

Il lunedì di Pasquetta a Roma, tuttavia, vedrà un panorama ben diverso. La maggior parte dei supermercati della capitale ha deciso di riaprire le porte, seppure con orari variabili. Ad esempio, l’Esselunga di Viale Liegi, strategicamente posizionato tra Pinciano e Parioli, accoglierà i clienti fino alle 20:00. Il Pam, invece, manterrà aperti molti dei suoi punti dalle 9:00 alle 21:00. Le opzioni disponibili non mancano e, per una maggiore tranquillità, alcuni consigliamo di contattare il singolo negozio o di consultare i loro siti web per confermare gli orari esatti di lavoro.

Consulta prima di uscire

In conclusione, gli appuntamenti di queste festività pasquali a Roma vedranno una diversificata gestione delle aperture dei supermercati. Con l’aumento della flessibilità e delle opzioni per Pasquetta, sembra che le catene abbiano trovato un compromesso tra l’offrire un servizio continuo alla comunità e rispettare il tempo prezioso dei loro lavoratori. Per non incorrere in spiacevoli sorprese, uno sguardo attento agli orari e una telefonata al momento giusto potrebbero fare la differenza tra una passeggiata frustrante e una esperienza di shopping soddisfacente. Quindi, occhi aperti e cartine alla mano per chi si muove nella giungla metropolitana romana durante le festività!

