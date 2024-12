Roma, ideata nuova pista ciclabile da Tor Vergata a Grottaferrata

Un nuovo tassello per la mobilità dolce e sostenibile nella Città Metropolitana di Roma Capitale: entro tre anni sarà realizzata una maxi pista ciclabile lunga 18 chilometri, che collegherà l’Università di Tor Vergata al centro ENEA di Frascati, passando per la stazione ferroviaria di Frascati e terminando nel suggestivo borgo di Grottaferrata, vicino all’Abbazia di San Nilo. Il progetto, denominato Biciplan, rappresenta un investimento strategico da oltre 3 milioni di euro, sebbene non si escludano possibili variazioni dei costi.

Nuova pista ciclabile, il percorso

Ideato dalla Città Metropolitana di Roma, il progetto si pone come obiettivo la creazione di una nuova arteria per il trasporto ecologico, rivolta a cittadini, studenti, lavoratori e turisti. Denominata tecnicamente “Università Tor Vergata – Stazione FF.S. Tor Vergata – Esa Esrin – Enea/CNR – INFN – Centro storico Frascati – Stazione FF.S. Frascati – Grottaferrata”, la ciclabile rappresenta un’opera complessa e ambiziosa, destinata a rivoluzionare il sistema di mobilità dell’area.

Attraversando zone strategiche come l’Università di Tor Vergata e i centri di ricerca di Frascati, la pista si inserisce in un contesto di grande rilevanza scientifica e culturale. L’infrastruttura mira a integrare trasporto e sostenibilità, offrendo un’alternativa concreta al traffico automobilistico e contribuendo a ridurre l’impatto ambientale in una delle aree più urbanizzate dei Castelli Romani.

La pista ciclabile si snoderà lungo un itinerario di 18 chilometri, toccando alcuni dei punti nevralgici dell’area metropolitana:

Tor Vergata : punto di partenza presso l’università e la stazione ferroviaria.

: punto di partenza presso l’università e la stazione ferroviaria. Centri di ricerca : connessione diretta con l’Esa Esrin, l’ENEA e il CNR.

: connessione diretta con l’Esa Esrin, l’ENEA e il CNR. Frascati : collegamento con il centro storico e la stazione ferroviaria.

: collegamento con il centro storico e la stazione ferroviaria. Grottaferrata: arrivo nel cuore del borgo, a pochi passi dall’Abbazia di San Nilo.

Previste aree di sosta, segnaletica dedicata e dispositivi di sicurezza

L’infrastruttura sarà progettata per integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante, valorizzando la bellezza naturale dei Castelli Romani. Saranno previste aree di sosta, segnaletica dedicata e dispositivi di sicurezza per garantire un’esperienza confortevole e sicura a tutti gli utenti.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di mobilità sostenibile, rispondendo alla crescente domanda di alternative green per gli spostamenti urbani. La pista ciclabile non sarà solo una risorsa per i ciclisti abituali, ma anche un invito per i cittadini a scoprire un nuovo modo di muoversi, più sano e rispettoso dell’ambiente. Inoltre, il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione del traffico automobilistico contribuiranno a rendere l’area più vivibile e attrattiva.

Il primo passo ufficiale è stato compiuto dal Comune di Frascati, con l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale guidata dalla sindaca Francesca Sbardella. La delibera n. 136 del 19 novembre scorso ha sbloccato le procedure amministrative, avviando la fase progettuale. Il completamento dei lavori è previsto entro il 2027, un obiettivo ambizioso ma realistico considerando la portata dell’intervento.