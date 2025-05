Roma, il 2 giugno appuntamento con il Rino Gaetano Day: cosa c’è da sapere

Anche quest’anno, lunedì 2 giugno, Roma dedica una giornata speciale a Rino Gaetano, con la nuova edizione del Rino Gaetano Day, giunta ormai alla quindicesima edizione. Un appuntamento che unisce musica e memoria per rendere omaggio a uno degli autori più originali e amati della canzone italiana, a 44 anni dalla sua scomparsa prematura nel 1981. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rino Gaetano Day, ingresso libero: ecco dove si terrà

L'edizione 2025 si annuncia particolarmente significativa: coincide infatti con il 50° anniversario di "Ma il cielo è sempre più blu", uno dei brani più noti e rappresentativi del repertorio di Gaetano. Una canzone che continua a essere attuale, con la sua ironia disarmante e la capacità di raccontare i paradossi della società italiana con leggerezza solo apparente.

A organizzare l'evento sono Anna e Alessandro Gaetano, sorella e nipote dell'artista, con il sostegno dell'assessorato ai grandi eventi di Roma Capitale e in collaborazione con il Municipio III Roma Montesacro, quartiere con cui Rino ha avuto un forte legame personale e biografico.

Il Rino Gaetano Day 2025 si terrà presso il Parco Arena Rino Gaetano, in via delle Valli 171, a Montesacro. Il parco, recentemente riqualificato e inaugurato per l’occasione, sarà il nuovo punto di riferimento per questa manifestazione che unisce spettacolo e riflessione, arte e comunità.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito, nel segno di una partecipazione aperta e inclusiva. Come ogni anno, la giornata sarà un momento di incontro tra generazioni diverse, unite dalla voglia di ricordare un artista capace di attraversare i decenni con le sue canzoni, rimaste vive nel tempo.

