Il 20 ottobre 2025 la Sala della Protomoteca in Campidoglio, solitamente sede di incontri istituzionali e conferenze di rilievo, ospiterà un appuntamento dedicato al tema del gioco. Non un semplice passatempo, ma un elemento centrale nello sviluppo dei bambini, uno strumento terapeutico e un motore di inclusione sociale.

L’iniziativa, dal titolo “Il gioco è una cosa seria”, è organizzata dall’Associazione Italiana Studio e Ricerca sulla Visione con il patrocinio del Comune di Roma. L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione tramite piattaforma Eventbrite. Le iscrizioni all’evento avvengono con Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-gioco-e-una-cosa-seria-1692026750559

La presentazione del nuovo libro di Marco Orlandi

Il cuore della giornata sarà la presentazione del nuovo libro di Marco Orlandi, dedicato al ruolo del gioco nella crescita dei bambini. Il volume raccoglie decine di attività suddivise in categorie, ognuna pensata per stimolare specifiche abilità visive: movimenti oculari, coordinazione, memoria, immaginazione. L'opera nasce con l'obiettivo di fornire strumenti a bambini con difficoltà legate all'età evolutiva, ma si rivela utile anche per insegnanti, genitori e terapisti che cercano idee pratiche da applicare nella vita quotidiana.

Gioco come palestra per corpo e mente

Il messaggio principale del libro e dell'incontro è che giocare è un'attività fondamentale per la crescita. Attraverso il gioco i bambini sviluppano competenze motorie, capacità cognitive, relazioni sociali e abilità visive. Non si tratta di puro divertimento, ma di un vero e proprio "allenamento" travestito da esperienza ludica. Orlandi insiste su un punto: il gioco deve restare libero e spontaneo, perché nel momento in cui diventa un obbligo si trasforma in un compito e perde la sua efficacia.

Il valore universale del gioco

Il dibattito che si terrà in Campidoglio sottolinea un aspetto spesso sottovalutato: il gioco non è soltanto un’attività infantile. Ricerche e riflessioni teoriche, tra cui quelle di Umberto Eco, hanno ribadito il ruolo del gioco tra i bisogni fondamentali dell’essere umano, accanto al nutrirsi, dormire, amare e conoscere. Inserire il gioco in un contesto istituzionale come il Campidoglio significa riconoscerne il valore sociale e culturale.

Gioco e inclusione sociale

Il tema centrale dell’incontro è anche l’inclusione. Il gioco, spiegano gli organizzatori, non solo favorisce lo sviluppo individuale, ma rappresenta un mezzo per abbattere barriere, coinvolgere bambini con esigenze diverse e costruire una società più aperta. La giornata del 20 ottobre sarà quindi l’occasione per ribadire che il gioco non è un semplice svago, ma un elemento essenziale per la formazione di cittadini curiosi, partecipi e consapevoli.

Iscrizione e partecipazione