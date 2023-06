Roma, il 7 giugno la prima “Notte Bianca delle Scuole Aperte”

L’anno scolastico volge al termine. Le scuole italiane termineranno le lezioni tra il 4 e il 16 giugno. Non c’è una data unica per tutte le regioni che hanno optato per l’autonomia decisionale. Così le scuole del Lazio chiuderanno i battenti l’8 giugno 2023. Per le scuole dell’infanzia il termine dell’anno scolastico 2022/23 è fissato al 30 giugno 2023.

La Notte Bianca è un’iniziativa promossa generalmente a livello cittadino che consiste nell’organizzazione di vari eventi di stampo culturale o d’intrattenimento che si svolgono nell’arco di una nottata. La prima edizione romana de La Notte Bianca (gemellata con quella parigina, la prima ci fu nel 2002) si è svolta il 27 settembre 2003 e, sulla scia del successo ottenuto, il 18 settembre 2004 si è replicato con risultati ancora migliori.

“Notte Bianca delle Scuole Aperte”

“Il 7 giugno sarà festa nelle scuole della città: l’abbiamo chiamata la Notte Bianca delle scuole aperte ed è il modo per celebrare il percorso fatto in questo primo anno da 114 scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend. A partire dalle ore 18, quindi, in questa serata speciale, tante scuole tra quelle vincitrici del primo avviso pubblico Roma ‘Scuola Aperta’, resteranno attive contemporaneamente, con laboratori, mostre, incontri, presentazione di libri, per una festa da vivere insieme ai territori e ai cittadini e alle cittadine.

“Scuola, punto di riferimento per la comunità del territorio”

Le diverse feste in città, che attraverserò con piacere ed entusiasmo, saranno anche l’occasione per dire grazie agli insegnanti, alle associazioni, ai ragazzi e alle ragazze per aver animato concretamente durante tutto l’anno, l’ambizione che avevamo: fare sempre di più della scuola un punto di riferimento per la comunità del territorio, dove la relazione tra il dentro e il fuori è ricchezza condivisa e dove le opportunità diventano a portata di tutti e di tutte.

Personalità della Cultura e dello Spettacolo

Un grazie sentito va anche all’assessore Gotor che si è messo a disposizione per arricchire gli appuntamenti della Notte Bianca delle Scuole coinvolgendo personalità della cultura e dello spettacolo e per rendere sempre più stretta la contaminazione tra le scuole e la vita culturale della città: da Giulio Scarpati, Carlo Susani, Daniele Aristarco, a Nadia Terranova, Teresa Ciabatti, Christian Raimo, Davide Orecchio, fino a Lidia Ravera, Vanessa Roghi, Marco Delogu.

La città delle scuole aperte

Roma Scuola Aperta è tutto questo e la prima Notte Bianca è il modo migliore non solo per condividere, ma per rilanciare: il nuovo avviso per il prossimo anno infatti è appena uscito, con importanti novità, prima tra tutte quella di una graduatoria biennale per consentire maggiore programmazione e stabilità ai progetti. Passo dopo passo, vogliamo fare di Roma la città delle scuole aperte, come centinaia di luci sempre accese nei quartieri”. A dichiararlo in una nota è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola di Roma Capitale.

