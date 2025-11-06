Roma, il 9 novembre torna la “Domenica Ecologica”: stop auto nella ZTL Fascia Verde

Il 9 novembre segna il ritorno delle attese domeniche ecologiche a Roma. Un’iniziativa che mira a riscoprire il fascino di una città libera dal traffico automobilistico e a promuovere un maggiore rispetto per l’ambiente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Prima Domenica Ecologica con eventi e chiusure stradali

Durante questa giornata speciale, il divieto di circolazione per i veicoli con motore endotermico sarà in vigore nella ZTL 'Fascia verde' dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 17:00 fino alle 20:00. Una decisione che non solo interrompe il ritmo frenetico della mobilità cittadina, ma vuole anche coinvolgere i romani in attività all'aperto dedicate alla sostenibilità.

Stop alle auto: cosa cambia nella ZTL Fascia Verde

La zona a traffico limitato ‘Fascia verde’ sarà il cuore pulsante di questa iniziativa ecologica. Per tutta la giornata, le auto dovranno cedere il passo ai pedoni e alla mobilità sostenibile. La novità rispetto agli anni passati è l’orario pomeridiano leggermente modificato rispetto al solito (16:30-20:30), per agevolare i flussi degli spettatori diretti allo stadio Olimpico.

Eventi sparsi tra via Ottaviano e piazza Risorgimento

L’aspetto conviviale della giornata si manifesterà attraverso una serie di eventi a tema sostenibilità. Sei postazioni, distribuite tra via Ottaviano e piazza Risorgimento, ospiteranno attività pensate per intrattenere grandi e piccini. Tra spettacoli comici e concerti ci saranno anche esibizioni circensi e sfilate di trampolieri. Il programma è stato organizzato da Zètema grazie a un bando pubblico.

L’iniziativa ecologica tra sensibilizzazione e rigenerazione urbana

Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente della Capitale, ha sottolineato come queste domeniche rappresentino momenti preziosi di riflessione sull'importanza della sostenibilità urbana. "Le domeniche ecologiche – ha dichiarato – sono occasioni ideali per riscoprire la città senza traffico", commentando anche la scelta delle location come esempi di rigenerazione urbana riuscita.

Prossima Domenica Ecologica

Quella del 9 novembre è solo la prima di cinque giornate previste per la stagione invernale 2025-26. La prossima domenica ecologica è già fissata per il 7 dicembre, confermando così un ciclo che punta ad abbracciare tutte le stagioni fredde con iniziative pro ambiente. L’invito agli abitanti della Capitale è quello di partecipare numerosi, non solo per godersi una giornata diversa dal solito ma anche per contribuire attivamente alla tutela ambientale della loro città.

Per ulteriori informazioni sul programma completo degli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.sabatoblu.roma.it.