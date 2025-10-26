Roma, il Campidoglio accelera sulla Colombo: autovelox e photored in arrivo

La sicurezza stradale a Roma è al centro del dibattito cittadino, con il Campidoglio che annuncia un’accelerazione dei lavori sulla Cristoforo Colombo. Si prevede l’installazione di nuovi autovelox e photored per migliorare la sicurezza su una delle arterie più pericolose della Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nuove misure per la sicurezza stradale dopo la morte di Beatrice Bellucci

Il Comune di Roma ha deciso di intensificare le misure di sicurezza sulla Colombo dopo l'ennesimo tragico incidente. L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha confermato che i lavori già programmati verranno accelerati, con sopralluoghi tecnici previsti per la prossima settimana. Questi interventi mirano a ridurre la velocità dei veicoli e dissuadere comportamenti pericolosi al volante.

L’urgenza degli interventi

L’urgenza nasce anche dai tragici eventi recenti che hanno colpito profondamente le strade della Capitale. La morte della giovane Beatrice Bellucci è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di incidenti mortali avvenuti su questa strada, dove il mix tra alta velocità e infrastrutture inadeguate ha spesso avuto conseguenze fatali.

I dispositivi deterrenti

I nuovi autovelox saranno installati lungo il tratto urbano della Colombo per garantire un controllo costante della velocità dei veicoli. Contestualmente, due nuovi photored saranno attivati ai semafori strategici, uno all'incrocio con l'Ostiense e l'altro tra Colombo e Laurentina. Queste misure si uniscono ad altri interventi già pianificati per migliorare la sicurezza agli incroci più rischiosi.

Un approccio integrato alla sicurezza

Patanè sottolinea come sia essenziale lavorare sugli incroci più critici per diminuire sia il numero degli incidenti che la loro gravità. I cosiddetti “black-point” riceveranno particolare attenzione nelle prossime settimane, con nuovi cantieri già previsti nella programmazione comunale. L’obiettivo è fermare quella che molti considerano una vera e propria “strage” sulle strade romane.

Una lunga lista di vittime

I tragici racconti delle vite spezzate su questa strada sono numerosi: da Francesco Valdiserri a Noemi Carrozza, passando per tanti altri nomi meno noti ma altrettanto importanti. Ogni storia racconta una perdita irreparabile che spinge le istituzioni a intervenire con urgenza e determinazione per evitare ulteriori tragedie.