Roma, “Il canile va in città” torna in versione natalizia al Villaggio di Natale all’Eur

Domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 11, il Villaggio di Natale all’Eur si riempirà di code che scodinzolano e pettorine colorate. Torna infatti in versione natalizia “Il canile va in città”, l’appuntamento ideato e promosso dall’Ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale, in collaborazione con associazioni e volontari, per far conoscere alle romane e ai romani i cani ospitati nei canili comunali e promuovere adozioni consapevoli.

Ventitré cani, undici provenienti dal canile di Ponte Marconi e dodici da Muratella, sfileranno sullo sfondo del laghetto dell’Eur in cerca di una famiglia e di una seconda possibilità, accompagnati da parlamentari e rappresentanti delle istituzioni locali.

Il canile va in città, edizione natalizia al Villaggio di Natale all’Eur

La passeggiata del Giappone, lungo il laghetto dell’Eur, farà da cornice a una mattinata che unisce la magia del Natale alla concretezza di un gesto importante: l’adozione di un cane proveniente dai canili comunali di Roma. L’appuntamento rientra nel calendario ufficiale del Villaggio di Natale e si propone di intercettare famiglie, coppie, persone sole che frequentano l’area per gli acquisti natalizi o per una semplice passeggiata domenicale.

L’idea alla base del format è semplice e immediata: portare i cani fuori dal contesto del canile, farli conoscere in un ambiente festoso, permettere alle persone di vederli da vicino, ascoltare la loro storia, confrontarsi con volontari e operatori. Una vetrina diversa, pensata per raccontare quanta vita e quanta energia possano offrire animali che spesso, ingiustamente, restano a lungo dietro le sbarre di un box.

Il canile va in città, 23 cani in sfilata dal canile alla famiglia

I veri protagonisti della giornata saranno i 23 cani selezionati dai canili comunali di Ponte Marconi e Muratella. Taglie diverse, età differenti, caratteri e storie personali che parlano di abbandoni, rinunce di proprietà, vicende familiari interrotte. In passerella sfileranno cani giovani e adulti, alcuni più timidi, altri subito pronti al contatto, tutti accompagnati da volontari e operatori che li seguono ogni giorno.

A presentarli saranno parlamentari e rappresentanti delle istituzioni locali, chiamati a leggere una breve scheda con nome, età, caratteristiche e bisogni specifici di ciascun cane. In questo modo chi assiste potrà conoscere meglio gli animali e capire se esiste un possibile incontro fra la propria realtà familiare e uno di loro. L’obiettivo è trasformare una passeggiata nel Villaggio di Natale in un primo contatto con un futuro compagno di vita.

Il canile va in città, adozioni del cuore e messaggio di Patrizia Prestipino

Fra i 23 cani che sfileranno all’Eur ci saranno anche cinque “adozioni del cuore”, animali anziani o con patologie che richiedono cure e attenzioni particolari. Per loro l’appello è ancora più forte: si cerca una famiglia disposta a regalare serenità e affetto nel tratto di vita che resta.

“Il canile va in città è diventato un appuntamento apprezzato e atteso da tantissimi cittadini e dopo ogni sfilata molti cani trovano finalmente una famiglia”, ricorda la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

Nel sottolineare il legame con il periodo natalizio, Prestipino definisce l’evento una scelta coerente con il senso di una festa che mette al centro amore e legami familiari: accogliere un cane in casa significa aprire spazio a una presenza capace di offrire gioia e affetto in modo incondizionato, ma anche assumersi una responsabilità che non si esaurisce con le luci delle feste.

Il canile va in città, la presenza di Andrea Rivera e il ruolo delle istituzioni

A dare ulteriore colore alla mattinata sarà la partecipazione dell'attore e cantante Andrea Rivera, che interverrà durante la sfilata con momenti di intrattenimento e testimonianza personale. La sua presenza, unita a quella di esponenti del Parlamento e delle istituzioni capitoline, contribuisce a dare visibilità all'iniziativa, portando il tema delle adozioni dai canili comunali al centro del dibattito civico.

Non si tratta solo di un evento "per addetti ai lavori", ma di un'occasione in cui chi governa la città e chi opera nel volontariato mostra di condividere un messaggio comune: la tutela degli animali e il contrasto all'abbandono passano anche attraverso campagne di sensibilizzazione capaci di parlare direttamente alle persone, nel tempo libero e in luoghi simbolici come il Villaggio di Natale.

Il canile va in città, microchip gratuito e adozioni responsabili

Durante “Il canile va in città” sarà come sempre attivo il servizio di microchippatura gratuita per i cani presenti, in collaborazione con la Asl e con le guardie zoofile di Norsaa. Un aspetto tutt’altro che secondario: il microchip è obbligatorio per legge e rappresenta lo strumento essenziale per l’iscrizione all’Anagrafe canina, riducendo il rischio che un animale smarrito resti senza identità e rendendo possibile il ricongiungimento con il proprietario.

Operatori e volontari saranno a disposizione per fornire informazioni su obblighi, diritti e doveri legati alla cura di un cane, con particolare attenzione alle adozioni responsabili. L’invito è chiaro: dire sì a un cane proveniente da un canile comunale significa valutare con attenzione tempi, spazi, possibilità economiche e organizzative della propria famiglia, così da garantire all’animale una vita stabile e serena.

Il canile va in città, un invito alle famiglie di Roma per un Natale solidale

“Il canile va in città” in edizione natalizia è pensato soprattutto per famiglie con bambini, coppie e persone che desiderano avvicinarsi al mondo delle adozioni senza passare subito per il canile. L’atmosfera del Villaggio di Natale all’Eur, con le luci, le casette e il laghetto, può aiutare i più piccoli a vivere l’incontro con i cani come un momento di festa, ma gli adulti restano i veri decisori.

Per chi sta pensando da tempo di adottare un cane, la sfilata di domenica 14 dicembre rappresenta un’opportunità preziosa per conoscere più animali in poche ore, parlare con chi li segue ogni giorno e raccogliere informazioni su iter, colloqui preaffido, eventuali controlli successivi.

L’auspicio dell’Ufficio della Garante degli animali di Roma Capitale è che, dietro ogni applauso a fine sfilata, nasca una storia nuova: un cane che lascia il box per salire in auto con una famiglia, proprio sotto le luci del Natale all’Eur.