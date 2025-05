Roma, il Circo Massimo ospiterà la Race for the Cure: le date ufficiali

Dal 8 all’11 maggio 2025, nella splendida cornice del Circo Massimo, si terrà, come ogni anno, la Race for the Cure. Quella che ormai è giunta alla sua 26esima edizione è la più grande maratona al mondo dedicata alla lotta contro i tumori del seno.

Nel corso della sua storia, la Race for the Cure ha generato oltre 1.500 progetti di ricerca, prevenzione e supporto psicologico in tutta Italia. Roma è il tracciato principale, ma non l’unico: la Race tocca anche Bari, Bologna, Brescia e Matera. Tutto si svolgerà in una passeggiata di 2 km, una corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti e, per gli atleti, un percorso di 10 km.

Accanto all’impegno sanitario e sociale, inoltre, c’è da sottolineare che l’edizione romana offre anche un’altra preziosa opportunità culturale: grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura, i partecipanti all’evento avranno accesso gratuito ai musei, ai monumenti e ai parchi archeologici statali, semplicemente mostrando la ricevuta d’iscrizione o indossando la maglia ufficiale.

