Roma, il dramma di Giacomo, 16 anni, gravissimo dopo un colpo di pistola alla testa

Sabato sera, in un appartamento come tanti, in un quartiere come ce ne sono tanti, la vita si è fermata. Non tutta, non per tutti. Ma per Giacomo sì. E per la sua famiglia. Per i suoi amici. Per chi gli voleva bene, e anche per chi non lo conosceva ma oggi si ritrova con il cuore in gola leggendo poche righe di cronaca.

Ha tredici anni, Giacomo. Un’età in cui il mondo ancora si scopre con lo stupore ingenuo e l’impazienza dei gesti. Un’età in cui la curiosità è più forte del timore, e in cui le conseguenze sembrano sempre qualcosa che riguarda gli adulti, i grandi, quelli che sanno cosa fanno. Sabato sera, in quella casa, qualcosa è andato storto. Un colpo partito da una pistola, un attimo di gioco o di incoscienza, e poi il buio.

Adesso Giacomo è lì, nel reparto di rianimazione del San Camillo. È vivo, ma appeso a un filo sottilissimo. E attorno a lui c’è solo attesa. L’attesa di chi spera, di chi prega, di chi si strugge nel pensiero che forse, se solo…

Un’arma lasciata sul tavolo e una tragedia che poteva essere evitata

I fatti, per come sono stati ricostruiti, raccontano di una pistola regolarmente denunciata, appartenente al fratello maggiore di Giacomo, una guardia giurata. Tornato a casa dal turno, avrebbe lasciato l’arma smontata su un tavolo per andare a farsi una doccia. Evidentemente non pensava che suo fratello, quel ragazzino curioso che passava ore tra videogiochi e video sui social, potesse anche solo avvicinarsi a qualcosa di così reale e pericoloso.

E invece Giacomo, pare, lo ha fatto. Qualcuno racconta che stesse guardando un video online, una guida su come si rimonta una pistola. Al momento gli investigatori però sembrano escludere questa versione, ma quel che è certo è che, in qualche modo, è riuscito a far ripartire la vita a quell’arma. E a mettere a rischio la propria.

Non un suicidio, non un gesto estremo: solo un ragazzino

Da subito è stata esclusa l’ipotesi del tentativo di suicidio. Giacomo non aveva dato segnali. Nessun messaggio, nessun comportamento che potesse far pensare a un dolore nascosto, a un grido d’aiuto. Questo, forse, rende tutto ancora più tragico, si tratta di un errore. Di un gesto che, probabilmente, nemmeno lui ha capito fino in fondo.

Non c’erano cattive intenzioni. Solo quella curiosità che tutti conosciamo, che tutti abbiamo avuto a quell’età. Quel senso di invincibilità che ti fa credere che niente può succederti davvero. Che non sei tu quello a cui le cose accadono.

Quando la sicurezza diventa un dettaglio sottovalutato

E qui si apre una riflessione più grande. Non sulle armi in sé, ma su come vengono custodite. Su quanto davvero sappiamo — e quanto dimentichiamo — del fatto che un’arma, anche se regolarmente detenuta, anche se usata per lavoro, anche se smontata, rimane una potenziale minaccia. Soprattutto in una casa dove ci sono dei bambini o degli adolescenti.

Per legge, chi possiede un’arma deve prendersi cura della sua custodia, proteggerla, renderla inaccessibile. Ma nella pratica, la stanchezza di un turno, la routine, la convinzione che “tanto non succede niente” possono far abbassare la guardia. E un gesto quotidiano diventa il punto di partenza di una tragedia.

Una famiglia spezzata e una comunità attonita

Al pronto soccorso del San Camillo, sabato sera, sono accorsi in tanti. Genitori, zii, amici, compagni di scuola. C’erano volti increduli, pianti soffocati, silenzi pesanti come pietre. Nessuno sapeva cosa dire. Perché ci sono cose che non si spiegano, solo si vivono. O si sopportano.

Chi conosce Giacomo parla di un ragazzino brillante, sveglio, curioso. Uno di quelli che fanno troppe domande e ti spiazzano con le loro osservazioni. Uno che sorride spesso. Ed è forse proprio questo a fare più male.

Parlare di sicurezza con i figli, ascoltare davvero

Questa storia, dolorosissima, ci toglie il fiato non solo per ciò che è accaduto, ma perché ci costringe a chiederci: quante volte ci fidiamo del fatto che i nostri figli “sanno cosa non devono toccare”? Quante volte pensiamo che un cassetto chiuso a chiave basti? Quante volte sottovalutiamo quanto siano abili, oggi, a trovare online qualsiasi cosa, a imparare gesti complessi solo osservando uno schermo?

