Roma, Il Festival degli Aquiloni di Weifang arriva al Parco degli Acquedotti il 17 e 18 maggio

Un cielo pieno di storie

Quando si parla di aquiloni, raramente ci si ferma a riflettere sul fatto che non sono solo oggetti sospinti dal vento, ma piccole architetture volanti che portano con sé tradizioni, simboli, visioni del mondo. A Weifang, nella provincia cinese dello Shandong, questa consapevolezza è radicata da secoli. E sarà proprio da lì che, il 17 e 18 maggio, partiranno le suggestioni che arriveranno fino a Roma, precisamente al Parco degli Acquedotti, trasformato per due giorni in un teatro a cielo aperto.

Il Festival Internazionale degli Aquiloni di Weifang, alla sua terza edizione romana, non è un semplice evento folcloristico. È una finestra su un mondo, su una cultura che utilizza la leggerezza dell’aria per parlare di identità, memoria, e relazioni internazionali. E lo fa con un programma che mescola bellezza visiva, esperienze partecipative e un senso profondo di scambio culturale.

Un evento che attraversa generazioni

Una delle qualità più immediate del festival è il modo in cui riesce a parlare a pubblici diversi. Il bambino che guarda incantato un aquilone a forma di drago fluttuare nell'aria e l'esperto di arti marziali che partecipa a una sessione di Tai Chi si trovano, in quel momento, sullo stesso piano. Entrambi immersi in una celebrazione che è allo stesso tempo gioco e conoscenza.

Le sei aree tematiche disegnano un percorso esperienziale pensato per chi vuole partecipare, non solo assistere. Dai laboratori per costruire aquiloni con materiali tradizionali all'area dedicata alla calligrafia cinese, passando per le dimostrazioni di Kung Fu e la cerimonia del tè, ogni sezione racconta un frammento autentico di un patrimonio culturale millenario.

Nel cuore del festival c'è anche la gastronomia, che qui non è ridotta a corollario folklorico, ma proposta come parte integrante della narrazione culturale. Piatti tipici, street food orientale e specialità regionali cinesi compongono un itinerario gustativo capace di veicolare una forma di conoscenza che passa attraverso i sensi.

Aquiloni come ponti, non solo come gioco

L’aquilone, nella cultura cinese, non nasce come oggetto ricreativo. Originariamente usato per scopi militari e comunicativi, è stato anche simbolo di augurio, di connessione spirituale, persino di esplorazione scientifica. Questo lo rende qualcosa di più di un passatempo: un simbolo della continuità culturale e, al tempo stesso, un mezzo per dialogare con altri popoli.

L’inserimento del Festival degli Aquiloni di Weifang nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO nel 2023 ne ha rafforzato la valenza globale. Portarlo a Roma, oggi, non è solo un gesto simbolico, ma anche una precisa scelta di posizionamento culturale. La Capitale, con la sua lunga storia di incroci tra civiltà, torna a essere crocevia tra Est e Ovest, come ai tempi della Via della Seta.

Non a caso, l’edizione di quest’anno assume anche un valore diplomatico: il 2025 segna il 55° anniversario delle relazioni ufficiali tra Italia e Cina. In questo senso, il festival non è soltanto una festa, ma un atto di diplomazia culturale. Con una delicatezza forse lontana dai codici usuali della politica, ma proprio per questo capace di lasciare un’impronta più duratura.

Quando l’arte si alza in volo

Ciò che si vedrà nel cielo di Roma durante questo fine settimana non sarà soltanto uno spettacolo visivo. Gli aquiloni in volo diventano narrazione, memoria, identità. Ogni forma, ogni colore, ogni movimento è il frutto di una tradizione artigianale che viene da molto lontano e che ancora oggi si rinnova nelle mani dei maestri di Weifang.

Il festival porta anche un messaggio implicito ma evidente: la cultura non ha bisogno di rumore per essere potente. Basta uno sguardo verso l’alto, un aquilone che disegna il cielo, e si entra in un altro tempo, in un altro spazio. E proprio in quella sospensione, tra terra e aria, si apre la possibilità di una connessione autentica tra persone, storie e luoghi.

Due giorni per tornare a respirare lentamente

A Roma, tra sabato e domenica, ci sarà spazio per rallentare, per condividere, per imparare senza sentirsi obbligati a farlo. Il Parco degli Acquedotti – con la sua storia fatta di pietra e ingegno – accoglierà una festa che, paradossalmente, parla di leggerezza senza essere superficiale.

Non si tratta di replicare un evento cinese in Italia, ma di costruire qualcosa che abbia senso qui, ora. E in un’epoca dove la distanza tra popoli viene spesso strumentalizzata, vedere un cielo riempirsi di aquiloni è più di un gesto simbolico: è un invito a guardare oltre.

Un ponte tra Oriente e Occidente in piena Roma

Coordinato dall’associazione culturale Melodie di Seta e sostenuto dal municipio VII, questa fantastica iniziativa si è svolta nel suggestivo scenario del Parco degli Acquedotti. A darle lustro, il patrocinio dell’ambasciata cinese in Italia, della Regione, del Parco regionale dell’Appia Antica e dell’International Kite Federation.

L’accesso è gratuito (si entra da via Lemonia) e l’offerta di attività per tutti i gusti e per tutte le età non ha eguali: spettacoli e performance sul palco principale, stand dedicati a varie espressioni della cultura cinese come calligrafia, cerimonia del tè, musica tradizionale e una stravagante sfilata in abiti hanfu.

E i golosi non sono stati dimenticati! Tra veri e propri percorsi del gusto, i partecipanti potranno scoprire sapori autentici e piatti iconici della gastronomia cinese. Ma non manca l’adrenalina: per gli sportivi, lezioni di tai chi, qi gong e kung fu tra il verde del Parco degli Acquedotti.

Giochi e creatività: un cookies al cielo!

Per i più piccoli, il festival ha pensato a un’area giochi e laboratori, luogo di attività manuali e popolari per stimolare la creatività. E naturalmente, un’area interamente dedicata all’arte dell’aquilone: dimostrazioni di volo, laboratori di costruzione, mostre a tema e molto altro ancora.

Riccardo Sbordoni, assessore alla Cultura del municipio VII, ha descritto il festival come una magnifica occasione di scambio culturale: “Siamo orgogliosi di aver portato e contribuito a realizzare, per la prima volta nel nostro territorio, il Festival degli Aquiloni di Weifang, una delle feste tradizionali cinesi più suggestive e ricche di significato”.

Portare questo evento al Parco degli Acquedotti, ha continuato, è stato più che un semplice momento di celebrazione, ma una preziosa opportunità di dialogo interculturale. “Credo profondamente che la cultura sia un ponte tra le persone e le comunità, e che eventi come questo siano fondamentali per costruire una città più inclusiva e capace di offrire nuove opportunità”.

