Roma, il macchinista ai passeggeri: “Attenzione ci sono cento borseggiatori a bordo, dieci a carrozza”

Incredulità e allerta sulla linea A della metropolitana di Roma, verso Piazza San Pietro: un macchinista ha interrotto l’ordinaria monotonia dei pendolari e turisti con un grave annuncio. “Attenzione ci sono cento borseggiatori a bordo, oltre cento a carrozza“. Questa dichiarazione, pronunciata durante la sosta alla stazione Termini, ha seminato il panico tra i passeggeri diretti verso il Vaticano per l’elezione del nuovo Papa.

Se in un primo momento i presenti hanno creduto ad una battuta, sono rimasti attoniti appena si sono resi conto della concretezza della situazione. Un passeggero ha perfino ironizzato sulla situazione chiamandola “Un nuovo record“. Successivamente, turisti e residenti hanno reagito velocemente controllando zaini e borse per scongiurare l’inesorabile.

Il borseggiatore investito dal treno

La romanzesca situazione ha subito un’escalation traumatica quando, pochi giorni dopo l’insolito annuncio, un borseggiatore è stato rinvenuto senza vita sui binari. Il presunto ladro ha incontrato un destino fatale mentre tentava di fuggire, travolto da un treno in piena corsa. Sul posto del ritrovamento, tra le fermate di Anagnina e Cinecittà, sono stati ritrovati un cellulare e un portafoglio, probabili frutti del reato perpetrato dal malcapitato.

Le testimonianze degli astanti hanno rivelato l’udire di un diverbio tra un uomo e una donna subito prima dell’incidente. Ciò ha portato alle ipotesi che l’individuo potesse infilarsi nel tunnel per far perdere le proprie tracce. Una scelta avventurata che l’ha condotto, invece, a una fine tragica.

Sprigionando domande e timori, questo incidente ha reso più tangibile l’allarme del macchinista iniziale. Il conducente del veicolo diretto verso Anagnina aveva lanciato l’SOS alle forze dell’ordine non appena notato la presenza del corpo in galleria. In risposta all’urgenza, è subito partita la mobilitazione delle pattuglie di polizia che hanno rilevato l’effettiva presenza del cadavere.

Pendolari e turisti pagano il prezzo

La scoperta ha portato alla sospensione del servizio metropolitano fino a tarda serata per permettere il recupero della salma e gli opportuni rilievi scientifici. I disagi per pendolari e turisti si sono proseguiti fino a dopo la mezzanotte, a dimostrazione di un’interruzione significativa del servizio pubblico.

