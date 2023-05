Roma, il parco dedicato a Willy Monteiro nel degrado: la denuncia

A Roma, in zona Esquilino, dal 2020 esiste il parco dedicato alla memoria di Willy Monteiro Duarte. Oggi sulle pagine del Messaggero si legge che il parco è in condizioni di forte degrado.

Il quotidiano riporta le parole di una donna, Carmen Bertolazzi, residente della zona che denuncia: “Erba alta un metro, drogati che abbandonano le siringhe, tende di clochard vicino all’acquedotto: lo stato del giardino di piazza Pepe dedicato alla memoria di Willy Monteiro Duarte è vergognoso”.

Il parco, un’area verde davanti al Teatro Ambra Jovinelli, dovrebbe essere un omaggio alla memoria del giovane di Colleferro, selvaggiamente pestato fino alla morte dai fratelli Bianchi. Invece sembra un monumento al degrado ormai dilagante di Roma.

Racconta ancora il Messaggero, dando voce alla donna: “Tanti i progetti per il parchetto gestito dal I Municipio. «È tutto abbandonato» dicono alcuni residenti. «E più aumenta la pressione dei controlli delle forze dell’ordine verso lo scalo della stazione Termini, più i problemi si spostano verso l’Esquilino e piazza Vittorio”.

Se, naturalmente, le condizioni di generale incuria sono una preoccupazione per la cittadinanza, il rischio vero è lo spostamento delle piazze di spaccio nella zona e nel parco stesso. Pare che ci siano tantissimi spacciatori nella zona dedicata a Willy e il loro target diventa sempre più giovane. “vediamo sempre di più giovanissimi che si drogano: è tornata l’eroina, ma c’è anche il crack..” si legge dal Messaggero.

Per i residenti la sensazione di pericolo è tale che non usano più quella zona per portare i cani o semplicemente vivere un’area verde nella città, impensabile la presa in gestione da parte di gruppi di volontari, troppa malvivenza per pensare che non si incorra in situazioni pericolose.

