Roma, il Ponte Giulio Rocco riapre dopo 10 anni: collega Ostiense a Garbatella nel Municipio VIII

Dopo quasi dieci anni di attesa, Ostiense e Garbatella tornano collegate da un’infrastruttura che per il quadrante sud della Capitale vale molto più di un semplice attraversamento: oggi (15 gennaio, ndr) è stato inaugurato il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia del Municipio VIII completamente ricostruito dopo la chiusura del 2016.

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.

Ponte Giulio Rocco riapre: un’opera attesa e un cantiere chiuso senza perdere tempo

Il nuovo ponte sostituisce il vecchio manufatto del 1921, rimasto chiuso a lungo dopo le verifiche e le limitazioni seguite al sisma del Centro Italia. L'infrastruttura era diventata nel tempo un punto critico, con ricadute evidenti sulla circolazione locale e sulla vita quotidiana di chi si muove a piedi, in auto o con i mezzi pubblici.

Il varo della nuova struttura, avvenuto lo scorso 7 settembre, ha segnato la fase più spettacolare del cantiere; da oggi il cavalcaferrovia è pienamente operativo, riportando continuità a un asse urbano molto frequentato.

Ponte Giulio Rocco riapre: quanto è costato e come è stato realizzato

L'opera ha un valore complessivo di 4,8 milioni di euro, cofinanziata al 50% da Roma Capitale e Regione Lazio. La realizzazione è stata curata da Astral S.p.A. nell'ambito della convenzione con Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.

Dietro l'inaugurazione c'è un intervento articolato: spostamento dei sottoservizi, indagini geologiche e archeologiche, demolizione del vecchio ponte cercando di non fermare il servizio ferroviario se non per pochissimi giorni, poi il varo con una gru speciale da 53 metri e 750 tonnellate, infine le finiture con pacchetto stradale e marciapiedi.

Ponte Giulio Rocco riapre: più spazio, più sicurezza, più accessibilità

La differenza, visibile anche a occhio nudo, è nelle dimensioni e nella funzionalità. Il nuovo ponte in acciaio arriva a 13,40 metri di larghezza, contro gli 8,40 del precedente, e pesa circa 370 tonnellate. La sezione stradale prevede doppia corsia a senso unico e marciapiedi raddoppiati, un dettaglio tutt’altro che secondario in un’area con flussi pedonali costanti. Il risultato è una struttura progettata per rispondere meglio alle esigenze attuali: transito più ordinato, maggiore fruibilità e standard di sicurezza più elevati.

Ponte Giulio Rocco riapre: le dichiarazioni e il valore “strategico” del collegamento

“Con la riapertura del Ponte Giulio Rocco restituiamo alla città un collegamento strategico atteso da quasi dieci anni”, ha dichiarato il sindaco Gualtieri, indicando nell’opera un esempio di collaborazione istituzionale capace di sbloccare cantieri fermi da tempo.

L’assessora Segnalini ha rimarcato la complessità tecnica dell’intervento, svolto in un contesto urbano e ferroviario delicato, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sul trasporto pubblico e garantire continuità alle reti dei sottoservizi durante le lavorazioni.

Dal fronte regionale, Ghera ha sottolineato l’effetto “ricucitura” sui due quartieri e un beneficio operativo: con la nuova struttura i treni della Roma-Lido possono riprendere il passaggio a velocità ordinaria, dopo anni di rallentamenti in prossimità del ponte.

Ponte Giulio Rocco riapre: parcheggio e verde, lavori in corso con chiusura entro marzo 2026

Accanto al ponte, il cantiere non si ferma. È in corso la riqualificazione dell’area di parcheggio e del verde adiacente, con rifacimento delle pavimentazioni, riorganizzazione degli stalli e un miglioramento della qualità ambientale. Il progetto prevede 20 alberature, sistemi di irrigazione e soluzioni pensate per ridurre l’impatto climatico delle superfici carrabili.

I lavori, già avviati con la fresatura, proseguiranno con le attività sugli impianti nelle prossime settimane e si concluderanno entro marzo 2026, completando un intervento che non riguarda solo mobilità, ma anche vivibilità dello spazio pubblico.