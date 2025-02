Roma, il ritorno della truffa delle campanelle nel cuore della Capitale

A prima vista sembra un semplice gioco di abilità, ma in realtà è una truffa ben architettata

Nel cuore di Roma, tra piazza Venezia e i Fori Imperiali, all’altezza della Colonna di Traiano, è tornato in scena il vecchio e ingannevole “Gioco delle campanelle“. Un’illusione di facile guadagno che, in realtà, nasconde una vera e propria truffa orchestrata da gruppi di 7-8 persone, abili nel raggirare turisti e passanti.

Il meccanismo della truffa

Il gioco delle campanelle, noto anche come “gioco delle tre carte” in altre varianti, si basa su una strategia ben collaudata. Un operatore, con tre bicchieri o campanelle e una pallina nascosta sotto di essi, invita il pubblico a scommettere sulla posizione della pallina dopo aver mescolato i contenitori. A prima vista sembra un semplice gioco di abilità, ma in realtà è una truffa ben architettata.

A rendere la trappola ancora più efficace è la presenza di complici tra il pubblico, che fingono di vincere somme consistenti per attirare nuove vittime e spingerle a puntare denaro con la convinzione di poter vincere facilmente. In realtà, il gioco è manipolato e i giocatori perdono sempre.

Un fenomeno difficile da contrastare

Nonostante i continui interventi delle forze dell’ordine, il gioco delle campanelle continua a proliferare nel centro storico della Capitale, complice l’afflusso costante di turisti e la rapidità con cui i truffatori smontano la postazione non appena avvertono la presenza delle pattuglie e si danno alla fuga. Qualora uno di essi venga fermato dalla Polizia Locale o di Stato, dopo aver esibito un documento di identità ed essere identificato, il soggetto truffatore tornerà a raggirare dopo pochi minuti o il giorno seguente come se niente fosse accaduto.

La combriccola del gioco delle campanelle non è ben vista dai numerosi venditori abusivi che praticano nel centro della Capitale, perché attirando le forze dell’ordine mettono a rischio i loro affari illegali.

Le autorità invitano i cittadini e i visitatori a non cadere in questo raggiro e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine la presenza di questi gruppi. La truffa delle campanelle, oltre a danneggiare economicamente le vittime, contribuisce a minare l’immagine della città, rendendo alcune delle sue aree più iconiche teatro di raggiri ai danni di ignari passanti.

Attenzione e prevenzione

Il consiglio delle autorità è di diffidare da chi invita a giocare per strada e di prestare attenzione ai gruppi che sembrano troppo coinvolti nel gioco, poiché potrebbero essere complici dei truffatori. Solo con una maggiore consapevolezza e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sarà possibile arginare questo fenomeno e restituire al centro storico di Roma la sua autentica vocazione culturale e turistica.