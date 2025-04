Roma, il tentato stupro in ascensore e il volto sommerso della violenza urbana

È successo in un tempo brevissimo, eppure ogni secondo ha avuto il peso di un trauma. Una donna di 39 anni rientra a casa, una consuetudine che, per chi vive in una grande città, è quasi automatica: varcare il portone, aspettare l’ascensore, infilarsi dentro. Nessun passo fuori posto, nulla che lasciasse intuire il pericolo. Ma il pericolo c’era, ed era già dietro di lei.

Un ritorno a casa interrotto dal terrore

Erano le ultime ore di domenica, in zona viale Marconi, quartiere densamente abitato e attraversato ogni giorno da migliaia di persone. Un giovane, probabilmente poco più che ventenne, la segue fin dentro l’androne del palazzo. In pochi istanti, l’ascensore diventa una trappola: la immobilizza, tenta di abusare di lei. Ma la donna reagisce. Urla. Con tutta la forza della paura e dell’istinto di sopravvivenza. Quelle urla risuonano nei muri, richiamano i vicini. Qualcuno apre la porta, qualcuno si affaccia. L’aggressore fugge.

Il volto del male è spesso anonimo

L’aggressore è ancora ricercato. La polizia del commissariato San Paolo, con il supporto della Squadra Mobile, ha avviato una battuta in zona e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ogni dettaglio può fare la differenza, perché il volto di chi agisce in questo modo raramente è noto. A volte è una figura già vista, incrociata per strada, qualcuno che si muove nell’anonimato di una grande città dove la prossimità tra persone può essere illusoria.

La donna è stata ascoltata dagli inquirenti. Ha fornito, per quanto le sia stato possibile in stato di shock, una descrizione dell’uomo. Ha riportato ferite superficiali al collo e al volto, probabilmente provocate da un’arma da taglio. È stata soccorsa e medicata. Le ferite fisiche si curano, quelle psicologiche iniziano ora un percorso lungo e incerto.

Roma, una città dove la violenza di genere non è un’eccezione

Nel 2024, nella Capitale sono già state denunciate circa 500 violenze sessuali. Ma chi conosce il fenomeno sa che i numeri ufficiali raccontano solo una parte del problema. Le violenze sommerse – quelle che non arrivano nelle caserme, che non diventano fascicoli giudiziari – sono molte di più. Le donne che non denunciano per paura, per vergogna, per sfiducia, per la consapevolezza di dover affrontare un percorso che può diventare un secondo calvario, sono ancora troppe.

Le statistiche, da sole, non bastano più. Perché quando la violenza tocca i luoghi della quotidianità – l’ascensore di casa, l’ingresso del proprio palazzo – cambia la percezione del pericolo. Non si tratta di casi isolati o eventi eccezionali. È un tessuto urbano dove la sicurezza è diventata frammentata, discontinua. Alcune zone della città si sono trasformate in aree a rischio, non per colpa di chi le abita, ma per l’assenza di un presidio reale, visibile, costante.

La trappola della normalità

L’ascensore. Un elemento apparentemente neutro, quasi banale. Ma nel racconto delle sopravvissute – perché è così che vanno chiamate le donne che scampano a una violenza – l’ascensore ricorre spesso. Uno spazio piccolo, chiuso, senza via di fuga. Nessuna possibilità di scappare, nessuno che possa sentire, se non si ha la forza di gridare.

Eppure la reazione della donna di viale Marconi ha fatto la differenza. Ha rotto il silenzio, ha interrotto l’atto criminale, ha salvato la propria vita e la propria dignità. Ma non tutte ce la fanno. Non tutte possono. E il rischio, in quei secondi, è altissimo.

Un’indagine che è anche uno specchio

Le indagini in corso potrebbero condurre rapidamente all’identificazione del responsabile. I filmati, i testimoni, eventuali tracce lasciate sul luogo dell’aggressione. Ma ogni episodio di questo tipo non può restare chiuso nella bolla giudiziaria. Ogni caso è lo specchio di una condizione più ampia, di una realtà che va compresa senza sensazionalismo e affrontata con competenza.

Non è solo un tema di sicurezza pubblica, ma di accesso alla giustizia, di educazione culturale, di strumenti di supporto reali alle vittime. Servono politiche di prevenzione più incisive, sistemi di sorveglianza che funzionino, ma anche un linguaggio sociale diverso. Uno sguardo che non riduca le vittime a un trafiletto e i carnefici a un volto sfocato da telecamera.

Il tentativo di stupro avvenuto a viale Marconi non è solo cronaca. È un segnale. Un allarme che, se ignorato, renderà sempre più sottili i confini tra il vivere e il sopravvivere. Tra la sicurezza e l’illusione della normalità. E quando una città diventa il teatro ripetuto di queste aggressioni, allora è tempo di rimettere al centro le persone, non i numeri.

