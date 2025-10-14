Roma, il Tufello si rinnova: Progressive Park in arrivo

Nella zona nord-est di Roma, il quartiere Tufello si prepara a una trasformazione significativa con l’arrivo del Progressive Park. Questo nuovo spazio verde rappresenta un passo importante verso la riqualificazione urbana e culturale dell’area. I lavori sono iniziati di nuovo sotto la guida del progetto We-Z, un’iniziativa che mira a collegare la zona di Vigne Nuove al Tufello tramite percorsi pedonali innovativi.

Un progetto ambizioso e necessario

L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di Architettura di Roma Tre, associazioni locali e il Municipio III, ed è stata recentemente rilanciata grazie al finanziamento di cinque milioni di euro ottenuto dal primo bando europeo Eui – Innovative Actions. Questo sforzo congiunto punta a rivitalizzare aree urbane lasciate incompiute dagli anni '70 e a migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Obiettivi del progetto We-Z

We-Z non è solo un piano urbanistico. È un progetto che vuole incidere profondamente sul tessuto sociale e culturale della comunità. Prevede infatti la piantumazione di nuovi alberi e l'installazione di attrezzature moderne che trasformeranno lo spazio in un punto d'incontro per gli abitanti del quartiere. Le aree verdi diventeranno luoghi vitali per attività all'aperto, favorendo l'interazione sociale e promuovendo uno stile di vita più sano.

Le prime reazioni alla riqualificazione

Il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, ha espresso la sua soddisfazione per l'avvio dei lavori, sottolineando l'importanza del progetto per il territorio: "Stiamo restituendo a questa zona uno spazio che da troppo tempo versava in condizioni critiche" ha dichiarato Marchionne attraverso i social media. La popolazione locale sembra accogliere con favore l'iniziativa, vedendo nel parco una futura risorsa preziosa non solo per il quartiere ma anche per tutto il municipio.

Verso un futuro più verde

Con l’avanzare dei lavori, i residenti stanno assistendo alla materializzazione di una visione ambiziosa che promette di cambiare non solo l’estetica ma anche la funzionalità del Tufello. Quando sarà completato, il Progressive Park non sarà solo un’area verde; diventerà simbolo della capacità della comunità romana di reinventarsi e guardare al futuro con speranza e determinazione.