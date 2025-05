Roma, impressionante ondata di furti tra pellegrini e visitatori: l’ultima trovata dei borseggiatori

Roma: un teatro di inganni e trappole

La città eterna, con il suo fascino senza tempo e le sue vie affollate di storia e pellegrini, sembra essere tornata sotto assedio. Stavolta non si tratta di eserciti o invasioni barbariche ma di borseggiatori esperti che colpiscono senza pietà i turisti ignari. Gli artigiani del furto si muovono con la destrezza di chi conosce bene ogni angolo della capitale.

L’inganno dell’ombrello

Tra gli espedienti utilizzati dai malintenzionati spicca il vecchio trucco dell’ombrello. Basta aprirlo nel momento giusto per nascondere quei gesti rapidi e invisibili che fanno sparire portafogli e borse in un battito di ciglia. È una coreografia studiata nei dettagli quella messa in scena nelle stazioni della metro e sui mezzi pubblici affollati.

Risposta ferma delle forze dell’ordine

Nonostante l’impegno costante delle forze dell’ordine, i borseggiatori sembrano sempre avere un asso nella manica. Tuttavia, nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno reagito con una serie di operazioni mirate nel cuore della capitale riuscendo ad arrestare ben 20 individui. Un risultato che dimostra quanto sia alto il livello di guardia in città.

I racconti dietro i numeri

Dietro ogni arresto c’è una storia fatta di attenzione, inseguimenti e talvolta veri e propri colpi di scena. Le cronache riportano episodi dove la prontezza dei cittadini ha fatto la differenza nel bloccare i fuggitivi o segnalare movimenti sospetti alle autorità. I racconti sono molti e variegati: dal turista americano sorpreso dalla rapidità del furto al pendolare che ha notato la manovra sospetta giusto in tempo.

Un monito per chi visita la città

Passeggiare tra le meraviglie di Roma è un'esperienza unica ma bisogna stare all'erta perché dietro l'angolo potrebbe celarsi uno sguardo malintenzionato pronto ad approfittare della prima distrazione. La polizia consiglia attenzione e prudenza specie nei luoghi più affollati dove la confusione fa da schermo perfetto per chi cerca facili guadagni.

Un flusso turistico costante e una rete criminale ben radicata

Tra le bellezze senza tempo del centro storico di Roma si muove silenziosa una rete di ladri esperti, abilissimi nel confondersi tra la folla. È una realtà che molti turisti non immaginano, almeno finché non si accorgono che il portafoglio non è più al suo posto. Ed è proprio in risposta a questa minaccia quotidiana, amplificata dall’enorme afflusso di visitatori, che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno messo in campo una massiccia attività di controllo, mirata al contrasto dei borseggi.

In poche ore, sono stati effettuati venti arresti e tre denunce. Numeri che, seppur significativi, raccontano solo una parte di un fenomeno più complesso, che si manifesta soprattutto nei luoghi simbolo della Capitale, sui mezzi pubblici e lungo le principali direttrici di accesso al Vaticano e alle basiliche storiche.

Tra la metro e i monumenti: come agiscono i borseggiatori

Il modus operandi è ormai ben conosciuto dagli inquirenti: azioni rapide, coordinate, con una divisione dei compiti quasi scientifica. Spesso si tratta di gruppetti composti da due o tre persone, a volte intere famiglie criminali, dove ognuno ha un ruolo: chi distrae, chi compie il furto e chi copre la fuga.

Alla fermata Ottaviano della metro A, affollata di fedeli diretti a San Pietro, due Carabinieri liberi dal servizio hanno visto tre donne sfilare un portafoglio a un turista americano. Ne è nata un'azione fulminea: una delle borseggiatrici, romena, è stata bloccata, mentre le altre sono riuscite a dileguarsi. A via delle Fornaci, invece, un carabiniere a pranzo ha colto sul fatto un giovane cubano mentre rubava una borsa a una turista, agendo con una naturalezza disarmante.

Gli episodi si sono susseguiti tra le vie più battute della città. A viale Giulio Cesare, un turista intento a custodire i bagagli di famiglia è stato derubato dello zaino da tre soggetti, uno dei quali ha distratto la vittima fingendosi un passante. Solo l’intervento tempestivo di due militari della Stazione di San Lorenzo in Lucina, di ritorno dal tribunale, ha permesso di fermare due dei malviventi.

Fontana di Trevi, autobus e metro: i punti caldi della Capitale

L’area della Fontana di Trevi continua a essere una delle più esposte. Una giovane bosniaca ha sottratto la borsa a una turista argentina mentre questa era intenta a scattare una foto. Stessa tecnica, stesso luogo, poco dopo: due minorenni, con una complice maggiorenne, hanno derubato una donna guatemalteca. A pochi metri, due cittadini cubani hanno sottratto 300 euro a un turista cinese, prima di essere arrestati.

Gli episodi proseguono anche sui mezzi pubblici: due cittadini georgiani sono stati colti in flagrante sulla linea 64, già tristemente nota per essere teatro abituale di borseggi. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine, uno era addirittura destinatario di un divieto di dimora nella Capitale.

Nella metro, la fermata Manzoni ha fatto da scenario all’arresto di due cittadini romeni sorpresi mentre sottraevano il portafoglio a un turista australiano. E alla Piramide, una 26enne bosniaca è stata fermata con un ordine di carcerazione a carico: dovrà scontare oltre quattro anni per reati simili commessi negli ultimi due anni.

Sicurezza e prevenzione: il ruolo fondamentale della presenza sul territorio

La strategia adottata dal Comando Provinciale dei Carabinieri è chiara: presenza capillare, agenti in borghese, e un’attenta attività di osservazione, spesso portata avanti anche da militari liberi dal servizio. È in questo modo che si riesce ad agire nel momento esatto, quando il reato è in corso, e non solo a posteriori.

Le vittime, tutte straniere e perlopiù ignare delle tecniche utilizzate, hanno sporto denuncia, mentre gli arresti sono stati convalidati. Le persone fermate sono tutte senza fissa dimora, con precedenti specifici, e inserite in un circuito criminale che non conosce tregua.

Oggi Roma si ritrova a combattere una battaglia che non è soltanto contro il furto materiale, ma contro un meccanismo che mina il rapporto di fiducia tra la città e chi la visita. Un equilibrio delicato, dove ogni intervento tempestivo rappresenta un tassello importante per restituire dignità e sicurezza ai luoghi più iconici della Capitale.

