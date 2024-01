Roma in crisi totale, Mourinho al capolinea?

(Adnkronos) – La Roma perde ancora, José Mourinho sprofonda. La stagione giallorossa naufraga con l'ennesima sconfitta di una stagione fin qui priva di soddisfazioni e la panchina dello Special One, adesso, traballa davvero. Lo Special One, legato alla Roma da un contratto valido fino al termine della stagione, deve fare i conti con un rendimento a dir poco negativo. La sconfitta con il Milan relega i giallorossi in una posizione sempre più anonima in classifica: 29 punti, nona piazza, a -22 dalla vetta quando il campionat è appena a metà strada. Il quarto posto che vale la qualificazione in Champions League è a soli 5 punti, ma è una consolazione magrissima per una squadra che non appare competitiva e che è appena stata eliminata nei quarti di finale della Coppa Italia dalla Lazio, nell'ennesimo derby steccato contro i cugini. "Non sono Harry Potter", ha detto Mourinho nella conferenza stampa prima della trasferta di Milano. Un'autodifesa che convince sempre meno. Infortuni e assenze vanno presi in considerazione, ma i problemi della Roma vanno al di là delle carenze e delle lacune di un organico poco equilibrato e privo di qualità in molti settori. Ai risultati deludenti, corrisponde un clima sempre più grigio attorno a squadra e società. Mourinho, osannato anche per le prestazioni al microfono e gli show per le tv, viene sempre più apertamente criticato per la qualità del gioco offerto. Nel silenzio della società, condito dall'uscita di scena del dirigente Tiago Pinto, i discorsi relativi ad un prolungamento del contratto del tecnico sembrano sempre più anacronistici e il divorzio appare l'epilogo scontato. A fine stagione, se non prima. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

