Roma ha restituito alla cittadinanza e ai visitatori uno dei suoi luoghi più emblematici: Piazza Augusto Imperatore. Dopo un intervento di riqualificazione durato cinque anni, l’area è stata trasformata in uno spazio pedonale che riconnette il Mausoleo di Augusto al tessuto urbano circostante, offrendo un’esperienza che fonde passato e presente.

Un progetto di riqualificazione urbana

I lavori, iniziati nel maggio 2020, sono stati guidati dal gruppo Urbs et Civitas sotto la direzione dell'architetto Francesco Cellini, vincitore del concorso internazionale del 2006. L'obiettivo principale era quello di reintegrare il Mausoleo di Augusto nel contesto cittadino, superando l'isolamento imposto dagli interventi urbanistici degli anni Trenta. La nuova piazza presenta due ampie rampe che collegano il livello stradale attuale con la quota originaria del monumento, mettendo in risalto parti della pavimentazione in travertino del I secolo.

Investimento tra pubblico e privato

Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di 35 milioni di euro, con 17 milioni stanziati da Roma Capitale, 6 milioni dalla Fondazione TIM e 700.000 euro dal Gruppo Bulgari. Questa collaborazione tra enti pubblici e privati ha permesso di superare le sfide tecniche legate alla posizione dell’area, situata sotto il livello del Tevere, e di affrontare le complessità archeologiche emerse durante i lavori.

Mausoleo di Augusto verso la musealizzazione

Parallelamente alla riapertura della piazza, è iniziata la fase finale del restauro e della musealizzazione del Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico. I lavori, diretti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, prevedono il completamento degli ambienti interni, il restauro della cella funeraria e l'installazione di impianti moderni. L'apertura al pubblico è prevista entro la fine del 2026.

Un nuovo spazio per la città

La rinnovata Piazza Augusto Imperatore si propone come un luogo di incontro e di fruizione culturale, integrando elementi storici con funzioni contemporanee. L'area ospita ora una caffetteria e un punto informativo, offrendo ai cittadini e ai turisti un punto di accesso privilegiato al patrimonio storico della città.

Con questo intervento, Roma compie un passo significativo nella valorizzazione del suo patrimonio, creando un dialogo tra le testimonianze del passato e le esigenze del presente.

