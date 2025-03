Il 2025 segna una data significativa per la città di Roma con la riapertura del Ponte dell’Industria, noto anche come il “Ponte di Ferro”. Questo storico viadotto, rinnovato e potenziato, non solo rappresenta un’opera infrastrutturale di importanza fondamentale, ma anche un esempio di come il patrimonio architettonico possa essere integrato con la mobilità urbana contemporanea. La sua riapertura al traffico, con una struttura completamente rinnovata, ha richiesto un impegno straordinario da parte delle istituzioni e dei soggetti coinvolti, a partire dal Gruppo FS Italiane e dalla sua controllata Anas.

Un Ponte rinnovato per la Capitale

Il Ponte dell’Industria ha subito un radicale intervento di consolidamento e riqualificazione, ma il suo valore non è solo ingegneristico. La struttura, che collega i quartieri Ostiense e Marconi, ha una storia di oltre 150 anni, ed è stata preservata in modo tale da poter continuare a servire la città per decenni a venire. L’operazione è stata parte di un più ampio programma di opere per il Giubileo, finanziato con un investimento di 18 milioni di euro, e ha visto il coinvolgimento di figure chiave come il sindaco Roberto Gualtieri, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, e i vertici di FS Italiane e Anas.

Il lavoro di restauro e consolidamento

La riapertura del ponte rappresenta una soluzione innovativa e risolutiva per un’infrastruttura che, a causa di danni strutturali causati da un incendio nel 2021, era stata parzialmente chiusa. Durante l’incendio, il ponte aveva subito gravi danni, con il rischio di una chiusura definitiva in assenza di interventi adeguati. Tuttavia, grazie a un meticoloso lavoro di consolidamento delle fondazioni e al restauro della struttura, il ponte ha potuto essere riportato in piena funzionalità.

La fase più delicata dei lavori ha riguardato proprio il consolidamento delle fondazioni. Questa operazione è stata realizzata utilizzando una tecnica innovativa, il jet grouting, che ha permesso di iniettare cemento ad alta velocità per rafforzare il terreno senza dover interrompere il flusso del fiume Tevere. Le colonne di grande diametro, spinte fino a 59 metri di profondità, sono state un elemento cruciale per garantire la stabilità della struttura.

L’Innovazione tecnologica e la nuova struttura

Un aspetto innovativo di questo progetto è stato l’uso di tecnologie avanzate che hanno permesso la messa a norma della struttura, con un particolare focus sulla sicurezza antisismica. Il nuovo ponte è stato realizzato interamente in acciaio, con una capacità di carico ampliata fino a 26 tonnellate, rendendolo accessibile anche ai mezzi pesanti e agli autobus. Un elemento che spicca in questo intervento è l’introduzione di un percorso ciclopedonale protetto, che migliorerà l’accessibilità anche per pedoni e ciclisti.

Il restauro delle arcate originali del ponte, affidato a una impresa specializzata, sarà completato entro l’estate del 2025. Questo processo meticoloso restituisce al ponte il suo aspetto storico, rinnovandolo senza compromettere il suo valore architettonico. Percorso ciclopedonale

Un Lavoro complesso e rapido

Un’altra caratteristica che rende questo intervento degno di nota è la sua tempistica. Nonostante la complessità dei lavori, la nuova struttura è stata completata in un tempo record, di appena un anno. Questo è stato possibile grazie all’impiego di tecnologie avanzate e a soluzioni ingegneristiche all’avanguardia. Come ha dichiarato il sindaco Gualtieri, “Tecnologicamente, è stato fatto in un anno e ha pochi eguali una tempistica del genere”. La fase di smontaggio e montaggio dell’impalcato è stata altrettanto complessa, con l’uso di gru da 600 tonnellate e attrezzature specializzate per l’assemblaggio delle campate in acciaio.

Un Ponte per il futuro

La riapertura del Ponte dell’Industria non è solo un trionfo tecnologico, ma anche un simbolo di come le grandi opere possano coniugare il rispetto per il passato con l’innovazione per il futuro. La nuova struttura rappresenta una risorsa fondamentale per la città di Roma, migliorando la connessione tra i quartieri Ostiense e Marconi, e integrando la viabilità urbana con le esigenze della mobilità moderna. Con l’inclusione dei mezzi pubblici, auto, moto, biciclette e pedoni, il ponte diventa un’infrastruttura polifunzionale, in grado di rispondere alle necessità di una città sempre più dinamica.

La riapertura del Ponte dell’Industria segna, dunque, una nuova fase nella vita di una delle infrastrutture più emblematiche della capitale, che con il suo restauro e ampliamento, si prepara a rimanere un punto di riferimento per la mobilità romana ancora per molto tempo.

