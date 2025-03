Roma, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Isola Tiberina

Un passo importante verso l’eccellenza sanitaria è stato compiuto ieri, 19 marzo 2025, con l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola. Un evento che segna un cambiamento significativo per la struttura, simbolo dell’integrazione tra il Fatebenefratelli e il Policlinico Gemelli, e che consolida la sua vocazione di presidio sanitario moderno e all’avanguardia.

Nuovo Pronto Soccorso, le innovazioni

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato personalità istituzionali di rilievo, tra cui il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. A testimoniare l’importanza del progetto erano presenti anche Paolo Nusiner e Daniele Piacentini, rispettivamente presidente e direttore generale dell’Ospedale, insieme a Nicoletta Zampillo Del Vecchio, presidente della Fondazione Leonardo Del Vecchio, la cui generosità ha contribuito al rilancio del presidio sanitario.

Il nuovo Pronto Soccorso si estende su una superficie di 700 metri quadrati, nettamente ampliata rispetto ai precedenti 450 metri quadrati, offrendo spazi moderni e razionalizzati per garantire un flusso di lavoro più efficiente. L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di 6 milioni di euro, interamente sostenuti da SIT (Società Isola Tiberina) e Confcommercio, e rappresenta parte integrante di un piano di rilancio più ampio.

La struttura ora vanta apparecchiature di ultima generazione e un’area di osservazione breve intensiva (Obi) completamente rinnovata, pensata per monitorare i pazienti in situazioni critiche in modo tempestivo ed efficace. Sono state realizzate quattro sale visita, quattro posti letto e otto postazioni in astanteria, con una particolare attenzione alla gestione ottimale degli spazi interni e alla sicurezza.

L’accesso esterno è stato riprogettato per migliorare la viabilità e garantire un ingresso rapido e sicuro alle ambulanze, riducendo i tempi di intervento in situazioni di emergenza. “Questo progetto – ha dichiarato Daniele Piacentini – è frutto di un grande lavoro di squadra e di un forte impegno nell’innovazione e nell’accoglienza. Oggi possiamo garantire un servizio di emergenza ancora più efficiente e tecnologicamente avanzato, con l’obiettivo di offrire cure tempestive e di alta qualità a tutti i pazienti che vi accedono”. Tra le innovazioni più significative, il nuovo Pronto Soccorso ospita la “Culla per la vita”, una struttura accessibile dall’esterno che consente alle madri in difficoltà di lasciare in anonimato i neonati in piena sicurezza. Un presidio fondamentale per garantire la tutela dei bambini e offrire un’alternativa protetta in situazioni di grave disagio sociale.

Rocca: “Nuova fase della vita di questo ospedale”

L’intervento di ammodernamento non è stato solo una risposta alle esigenze quotidiane della comunità, ma anche una preparazione mirata alle sfide sanitarie del Giubileo 2025, quando Roma sarà al centro di un massiccio afflusso di pellegrini e visitatori. Con oltre 31.000 accessi annuali e una media di più di 15 ambulanze al giorno, il nuovo Pronto Soccorso è pronto ad affrontare anche le situazioni più complesse.

“Dal 1° settembre 2022 è iniziata una nuova fase della vita di questo ospedale. Siamo molto lieti del percorso avviato in questi ultimi anni, caratterizzato da enormi sfide ma anche da significativi successi”, ha sottolineato Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, lodando il lavoro svolto e l’impegno di tutte le persone coinvolte nel progetto.

“Si tratta di un presidio straordinario – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri – È una vera gioia inaugurare questa nuova tappa per la città e il Paese. Il rilancio dell’Isola Tiberina e dell’ospedale è fondamentale, e ringrazio Sua Santità, il Gemelli, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e Nicoletta Del Vecchio per il loro impegno. I lavori sono stati eseguiti garantendo la continuità funzionale dell’ospedale, un elemento cruciale per mantenere attiva l’assistenza sanitaria durante l’intervento edilizio. Vogliamo potenziare i presidi sanitari in vista del Giubileo”.

