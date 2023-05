Roma, incendio al reparto ginecologia dell’ospedale Pertini

(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11,30 all'ospedale Sandro Pertini di Roma per un principio di incendio all'interno del padiglione B, reparto ostetricia e ginecologia, al primo piano. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma per precauzione alcuni degenti sono stati allontanati. Le fiamme sono partite all'interno di un'area in fase di manutenzione e hanno riguardato della plastica che ricopriva alcuni pannelli. All'arrivo dei soccorsi il fuoco era stato già spento dal personale del servizio antincendio dello stesso ospedale. I vigili del fuoco, sul posto insieme ai carabinieri Casal Bertone, stanno lavorando ora alla bonifica e messa in sicurezza dell'area coinvolta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

