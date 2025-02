Roma, incendio all’Aeroporto di Ciampino: nessun danno, circolazione già ripresa

Il traffico aereo dell’aeroporto di Ciampino è stato sospeso mercoledì mattina a seguito di un incendio divampato in un locale tecnico situato alla base della torre di controllo. L’incendio, che ha generato momenti di tensione tra passeggeri e personale di servizio, è stato prontamente domato dalle squadre di emergenza aeroportuali, evitando conseguenze più gravi.

Incendio a Ciampino, l’allarme nella prima mattinata

Secondo quanto riferito dall’ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), l’ente che sovrintende alla gestione del traffico aereo in Italia, il rogo non ha provocato danni agli impianti elettronici essenziali per il funzionamento della torre di controllo. Tuttavia, a titolo precauzionale, l’operatività dell’aeroporto è stata interrotta per alcune ore, causando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 8:30 del mattino, generando una colonna di fumo visibile dalle aree circostanti dello scalo. Il personale dell’aeroporto ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza, consentendo l’intervento rapido dei vigili del fuoco. Grazie alla tempestività delle operazioni, le fiamme sono state domate in pochi minuti, senza che si verificassero feriti o danni strutturali significativi.

Ancora ignote le cause dell’incendio, anche se le prime ipotesi parlano di un possibile corto circuito all’interno della sala tecnica. Gli investigatori stanno esaminando l’area per comprendere l’origine esatta del problema e scongiurare il rischio di episodi simili in futuro.

Aeroporto di Ciampino, circolazione regolare

L’interruzione delle operazioni aeroportuali ha avuto ripercussioni sui voli programmati nella mattinata. Alcuni collegamenti sono stati ritardati, mentre diversi voli in arrivo sono stati dirottati verso lo scalo di Fiumicino, il principale aeroporto della capitale. I passeggeri in attesa sono stati assistiti dal personale di terra, che ha fornito aggiornamenti costanti sulla ripresa delle operazioni.

Intorno alle 11:00, con il via libera da parte delle autorità competenti e la conferma dell’integrità delle infrastrutture di controllo del traffico aereo, le operazioni di volo sono gradualmente riprese, permettendo il progressivo ritorno alla normalità.