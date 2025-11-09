Roma, incendio distrugge casale ex Mira Lanza, affidato all’Università Roma Tre

Nella notte scorsa un incendio ha avvolto un casale abbandonato nel complesso dell’ex Mira Lanza, situato nella zona di viale Marconi a Roma. Il casale, di proprietà del Comune e attualmente affidato all’Università Roma Tre, è stato il teatro di un rogo al vaglio degli inquirenti. Le autorità sono al lavoro per determinare le cause e identificare eventuali responsabili.

Il mistero del rogo notturno

L'incendio si è sviluppato in via Tirone, un'area già al centro di piani di riqualificazione urbana. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, degli intrusi avrebbero forzato la recinzione per accedere all'edificio e appiccare il fuoco a diversi cumuli di rifiuti accumulati nel tempo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco giunti prontamente sul posto dopo la segnalazione dei passanti. Successivamente la polizia ha effettuato un sopralluogo insieme alla Scientifica per raccogliere prove e tracce utili a risalire agli autori del gesto.

Un’area già colpita da incidenti simili

Non è la prima volta che l'area dell'ex Mira Lanza si trova ad affrontare situazioni critiche simili. Nei mesi precedenti, infatti, si era già verificato un altro vasto incendio che aveva impegnato i pompieri per molte ore. In quel caso le fiamme avevano inghiottito una discarica abusiva presente nella stessa zona, da cui erano stati evacuati diverse famiglie rom che vi risiedevano temporaneamente. Gli incendi continui hanno messo in evidenza problemi di sicurezza legati alla gestione e alla sorveglianza dell'area.

Le indagini in corso

Le forze dell'ordine stanno seguendo diverse piste investigative per chiarire se dietro questi incendi vi siano atti dolosi o se si tratti di incidenti dovuti all'incuria. La presenza della Scientifica indica la serietà con cui le autorità stanno trattando la questione. Si cercano indizi tra i resti carbonizzati e si analizzano eventuali registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

L’Università Roma Tre, destinataria dell’edificio coinvolto nell’incendio, si è detta preoccupata per i danni subiti e per le implicazioni future sul progetto di riqualificazione previsto per il complesso. Gli studenti e il corpo docente esprimono timore riguardo alla possibilità che simili episodi possano verificarsi nuovamente, mettendo a rischio attività accademiche e culturali.

Prospettive future per l’ex Mira Lanza

Mentre le indagini proseguono, l’amministrazione comunale ribadisce l’impegno a garantire sicurezza nell’area e a proseguire con i progetti di riqualificazione che mirano a trasformare l’ex complesso industriale in uno spazio culturale dinamico e sicuro. Il recente incendio rappresenta un ostacolo lungo questo percorso, ma evidenzia anche la necessità di una più stretta collaborazione tra istituzioni locali e cittadini per prevenire ulteriori episodi analoghi.