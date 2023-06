Roma, incendio in appartamento a Mostacciano: morta una donna

(Adnkronos) – Una donna di 89 anni è morta nell'incendio di un appartamento in via Sergio Forti, in zona Mostacciano, a Roma. Il rogo divampato all'alba di ieri non ha lasciato scampo all'anziana, che aveva problemi di deambulazione, mentre il marito è riuscito a mettersi in salvo. Il corpo della donna è stato trovato dai vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia arrivati sul posto. Le cause dell'incendio, avvenuto al quinto piano della palazzina, sono ancora da accertare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

