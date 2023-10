Roma, incendio in casa a Monteverde: un morto

(Adnkronos) – Un uomo è morto questa notte a Roma nell’incendio divampato in un appartamento al piano terra in via Saffi, zona Monteverde. Sul posto, intorno alle 4.30, al civico 4, sono intervenuti i vigili del fuoco ma il rogo era ormai troppo esteso e quando sono riusciti a portare fuori l’uomo per lui non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme anche dal tetto del palazzo per evitare il coinvolgimento dell'appartamento accanto. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche il 118 e il 113. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata