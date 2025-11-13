Un intervento compiuto in pochi minuti ha impedito che un incendio divampato in un palazzo di via Rotellini, a Roma, si trasformasse in una tragedia. Due agenti del Commissariato Spinaceto, in servizio durante la tarda mattinata, sono riusciti a portare fuori da un appartamento invaso dal fumo un’anziana di 88 anni impossibilitata a muoversi.

Incendio a Roma, poliziotti salvano 88enne intrappolata in casa

L’episodio, confermato dalla Polizia di Stato, mostra la rapidità con cui i due operatori hanno reagito alla segnalazione ricevuta via radio e la concretezza delle azioni svolte per mettere in salvo la donna prima dell’arrivo dei soccorsi tecnici.

L’allarme in via Rotellini e l’arrivo dei poliziotti

La richiesta di intervento è arrivata mentre Salvatore e Fabio erano impegnati in attività di controllo ordinario nel quartiere. La chiamata indicava un incendio in corso in un palazzo a più piani e la possibile presenza di persone bloccate all’interno.

Quando i due agenti sono arrivati davanti allo stabile, hanno notato il fumo uscire dalle finestre del quinto piano e un gruppo di residenti agitati che indicava l'appartamento dove vive una signora sola e in condizioni di salute che non le consentono di spostarsi autonomamente.

Questa informazione ha spinto i poliziotti a salire senza attendere l'arrivo del personale specializzato, consapevoli che ogni secondo avrebbe potuto pesare in modo determinante per la sopravvivenza della residente.

Il salvataggio dell’anziana tra fumo e scarsa visibilità

Giunti davanti alla porta, gli agenti hanno provato ad attirare l’attenzione della donna senza ottenere risposta, comprendendo che non sarebbe stata in grado di raggiungerli. La porta è stata forzata e, una volta entrati, si sono trovati davanti a un ambiente saturo di fumo denso, tanto da rendere difficoltosa la respirazione.

Hanno proceduto in direzione del punto in cui presumibilmente la signora poteva trovarsi e l’hanno rintracciata seduta, disorientata e impossibilitata a muoversi. In quelle condizioni, affidarsi a una via di fuga alternativa non era possibile, quindi la donna è stata sollevata e portata verso le scale, evitando l’uso dell’ascensore per motivi di sicurezza e scendendo fino all’uscita del palazzo. Gli agenti Salvatore e Fabio

L’assistenza alla vittima e il ritorno nell’appartamento

Una volta raggiunto il piano terra, l’anziana è stata affidata a un vicino che aveva segnalato l’incendio. I poliziotti, nonostante la fatica dovuta all’esposizione al fumo, sono risaliti nell’abitazione per verificare che non ci fossero altre persone in pericolo.

Hanno contribuito a rendere l'ambiente meno saturo aprendo alcune finestre e staccando la corrente dell'appartamento, riducendo così ulteriori rischi. Poco dopo è arrivato il personale dei Vigili del Fuoco, che ha portato a termine lo spegnimento e verificato la stabilità dei locali interessati.

La donna resta sul posto fino all’arrivo dei familiari

L’anziana, pur molto provata dall’accaduto, ha rifiutato il trasporto in ospedale, scegliendo di restare accanto ai due agenti che l’avevano soccorsa. Secondo quanto riferito, la figlia ha raggiunto rapidamente il luogo dell’intervento e ha potuto riabbracciarla nonostante lo spavento e la condizione dell’appartamento, che ha riportato danni dovuti al fumo e alle fiamme.

La donna è stata poi accompagnata in un’abitazione sicura dai familiari, mentre i responsabili delle operazioni hanno completato i rilievi necessari.

Il ruolo dei due agenti e il valore dell’intervento tempestivo

La Polizia di Stato ha sottolineato come l’intervento degli agenti Salvatore e Fabio sia stato determinante in un contesto in cui la velocità delle fiamme e la densità del fumo avrebbero potuto compromettere in pochi istanti la vita della donna.

La decisione di salire immediatamente, la capacità di orientarsi nonostante la visibilità ridotta e la gestione del trasporto in sicurezza sono aspetti che evidenziano competenza operativa e forte senso di responsabilità.

Questo episodio mette in luce il lavoro quotidiano degli operatori della sicurezza pubblica, spesso chiamati ad affrontare situazioni improvvise in cui ogni scelta ha un peso concreto. L’anziana è salva e l’incendio è stato domato in tempi rapidi anche grazie al lavoro integrato tra poliziotti e Vigili del Fuoco.