Roma, incendio in un palazzo a Testaccio: 12 intossicati, una famiglia salvata dai pompieri

Nel tardo pomeriggio dell’8 aprile, poco dopo le 19:20, la tranquillità del quartiere Testaccio a Roma è stata spezzata da un allarme lanciato dall’interno di un palazzo in via Giovanni Branca. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sono propagate da una caldaia esterna, provocando un denso fumo che ben presto ha avvolto diversi appartamenti tra il quarto e il sesto piano. La rapidità con cui l’incendio ha preso piede ha sorpreso molti residenti, alcuni dei quali si sono visti costretti a cercare rifugio sui balconi in attesa dei soccorsi. È stato proprio grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che due ragazzi bloccati al sesto piano sono stati tratti in salvo con l’autoscala, un’operazione che ha catturato l’attenzione e il sollievo dei numerosi curiosi accorsi sul posto.

L’intervento tempestivo dei soccorritori

Mentre le fiamme avvolgevano il palazzo, il lavoro coordinato delle squadre di emergenza si è rivelato fondamentale per limitare i danni e, soprattutto, per salvare vite. Il personale sanitario dell’Ares 118 si è occupato di fornire immediato supporto alle persone intossicate, utilizzando maschere d’ossigeno per alleviare i sintomi causati dall’inalazione del fumo. Tra gli intossicati, un vigile del fuoco, esempio di dedizione nonostante il rischio personale. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato prontamente sul luogo dell’incidente per monitorare la situazione e fornire supporto morale ai soccorritori e agli sfollati. Un gesto simbolico che ha sottolineato l’importanza della solidarietà e della presenza istituzionale in momenti di crisi.

Paola Turci, un aiuto inaspettato

In mezzo al caos, una figura nota è emersa come soccorritrice: la cantautrice Paola Turci. Residente della zona, si è subito attivata e ha prestato soccorso a una pensionata con difficoltà respiratorie. La sua presenza ha aggiunto un altro tocco di umanità a un pomeriggio difficile, dimostrando come a volte il contributo di un singolo individuo possa fare la differenza. Il gesto della Turci non è passato inosservato, alimentando un senso di comunità e determinazione che è sopravvissuto alle fiamme.

Bilancio e prospettive

Alla fine della giornata, il bilancio è stato meno tragico di quanto si potesse temere. Dodici persone sono state trattate per intossicazione, alcune ricoverate in ospedale, ma fortunatamente nessuna in condizioni gravi. La prontezza dei vigili del fuoco e del personale medico ha sicuramente giocato un ruolo cruciale in questo esito meno drammatico. Mentre declina il giorno su via Giovanni Branca, i residenti del quartiere possono tirare un sospiro di sollievo, consapevoli che il peggio è passato grazie al coraggio e alla solidarietà di molti. Tuttavia, la domanda sulle cause dell’incendio rimane, e saranno necessarie ulteriori indagini per chiarire la dinamica di una serata che, per molti, sarà difficile dimenticare.

