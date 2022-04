Pubblicato il 27 Aprile 2022 10:37

Roma, incidente Boccea: un 22enne è deceduto, altri due giovani in codice rosso

di Redazione

Tragico bilancio per l'incidente accaduto nella notte in via di Boccea: l'auto si sarebbe ribaltata senza coinvolgere altri mezzi

Sinistra Giustificato standard medio grande Un ragazzo è deceduto e due sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto in via di Boccea a Roma, ieri notte. La vittima è un 22enne, mentre i due giovani ricoverati in codice rosso, che viaggiavano insieme al ragazzo, hanno 21 e 22 anni. I sanitari hanno trasportato le vittime all’ospedale Gemelli. Incidente Boccea: una prima ricostruzione della dinamica Secondo una prima ricostruzione, la Toyota Yaris su cui viaggiavano i tre si è ribaltata intorno alle 2:15, zona Casalotti. Il ragazzo alla guida potrebbe aver avuto un colpo di sonno e aver perso il controllo del veicolo. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Roma Capitale insieme al personale medico del 118 per soccorrere le vittime. Immagine di Archivio © Riproduzione riservata incidenti mortali Condividi questa notizia per primo Facebook Twitter Telegram WhatsApp Linkedin Pinterest E-mail Stampa Scorri lateralmente questa lista Seguici per rimanere aggiornato

Redazione La nostra redazione è operativa dal mattino alle 7 fino alle ore 24 e in occasione di eventi speciali non si ferma e rimane al lavoro giorno e notte. Articoli di Redazione