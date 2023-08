Roma, incidente in scooter sulla Colombo: morto 19enne

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto e una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 3.25, in via Cristoforo Colombo all'altezza di viale Marco Polo. I due erano in sella a uno scooter elettrico guidato dal 19enne. Nell'incidente, autonomo, il ragazzo è morto mentre la ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

