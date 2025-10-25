Roma, incidente mortale sulla Colombo: la tragedia di Beatrice Bellucci e la strada simbolo delle stragi stradali

Via Cristoforo Colombo, una delle arterie principali che collegano Roma al mare, torna al centro delle cronache per un incidente mortale che ha strappato la vita a Beatrice “Bibbi Bellucci“, studentessa di appena 20 anni. Venerdì sera, nei pressi di piazza dei Navigatori, la Mini sulla quale viaggiava è stata travolta da una Bmw lanciata a forte velocità. Sullo sfondo, l’ombra di una corsa clandestina: gli investigatori stanno cercando di rintracciare altri veicoli che, secondo alcuni testimoni, avrebbero partecipato alla sfida e sarebbero fuggiti senza fermarsi.

Via Cristoforo Colombo, arteria pericolosa e troppo spesso teatro di tragedie

Non è la prima volta che la Colombo diventa scenario di gravi incidenti stradali. Con i suoi oltre 24 chilometri di carreggiata che tagliano in due la città da Roma a Ostia, la strada si trasforma frequentemente in una pista improvvisata. Ampi rettilinei, lunghi tratti scarsamente illuminati e limiti di velocità spesso disattesi la rendono uno dei tratti più insidiosi della Capitale.

Residenti e associazioni denunciano da anni la situazione, chiedendo interventi strutturali e maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne, quando si moltiplicano i casi di corse tra auto e moto. L’incidente costato la vita a Beatrice conferma purtroppo un trend allarmante che richiede risposte immediate.

La dinamica dell’incidente che ha ucciso Beatrice Bellucci

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, la Bmw avrebbe colpito la Mini con estrema violenza, provocando gravi conseguenze per tutti gli occupanti. Beatrice è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma è morta poco dopo. Altri due ragazzi restano in condizioni critiche.

Le telecamere di sorveglianza e i rilievi sul posto saranno fondamentali per accertare la verità. Gli inquirenti hanno sequestrato un cellulare trovato nella Bmw e stanno aspettando gli esiti dei test alcolemici e tossicologici sui giovani a bordo. L'ipotesi più probabile resta quella della gara clandestina, un reato che, se confermato, aggraverebbe ulteriormente le responsabilità.

Chi era Beatrice Bellucci, la vittima di appena vent’anni

Beatrice, soprannominata "Bibbi" dagli amici, viveva con la famiglia all'Infernetto e studiava giurisprudenza a Roma Tre. Amava lo sport, in particolare la pallavolo, e seguiva con passione la Roma. Le sue foto sui social raccontano una ragazza solare, amante del mare e della Sardegna.

Il padre Andrea, dirigente di banca, e il fratello maggiore Federico stanno vivendo ore di dolore inimmaginabile. “Una giovane con un bellissimo carattere e sempre pronta ad ascoltare”, scrivono gli amici sui social, che hanno riempito la sua bacheca di ricordi e messaggi di affetto.

La politica chiede un piano per la sicurezza della Colombo

Il consigliere regionale Alessio D’Amato, intervenuto dopo la tragedia, ha parlato di “deriva inaccettabile” se fosse confermata la gara clandestina. “Non possiamo più assistere a questa strage silenziosa sulle strade”, ha dichiarato, chiedendo un piano strategico per la sicurezza della Colombo e degli altri tratti più pericolosi del Lazio.

L’appello riguarda sia un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine sia una campagna di prevenzione e formazione sulla guida sicura, soprattutto tra i giovani. Un cambiamento che, secondo D’Amato, deve essere anche culturale: “Serve una svolta che metta la sicurezza stradale al centro delle politiche”.

Colombo, la strada delle “stragi silenziose”

L’incidente di Beatrice riporta alla memoria i numerosi episodi simili avvenuti negli ultimi anni. La Colombo è tra le strade più pericolose d’Italia, con un numero di incidenti mortali che cresce anno dopo anno. Secondo i dati dell’ACI e della Polizia Locale, è una delle principali arterie urbane a rischio, spesso teatro di collisioni gravi e di manovre azzardate.

Ogni volta, la domanda torna la stessa: quanti morti serviranno prima di un vero intervento?. Perché la Colombo non è solo un’arteria di collegamento, ma una strada che attraversa quartieri abitati, incrocia vie trafficate e viene percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti e motociclisti.

Una città in lutto che chiede risposte

All’Infernetto e tra i banchi di Roma Tre si piange per Beatrice. La comunità scolastica e i tanti amici la ricordano con dolore, mentre i residenti della zona ribadiscono la necessità di trasformare la tragedia in un punto di svolta.

Il rischio, altrimenti, è che il nome di Beatrice si aggiunga alla lunga lista di giovani vittime della Colombo. Una strada che continua a essere simbolo di pericolo e di assenza di prevenzione, e che oggi chiede con forza un cambiamento.