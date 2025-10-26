Roma, incidente sulla Colombo: lo scontro mortale e l’ipotesi di gare clandestine

Una serata che doveva essere normale si è trasformata in tragedia sulla via Cristoforo Colombo a Roma. Una collisione tra auto ha causato la morte di Beatrice Bellucci e gravi ferite alla sua amica Silvia. Testimonianze parlano di almeno due veicoli coinvolti in una folle corsa illegale. Una Bmw Serie 1 è stata identificata come protagonista del fatale incidente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dettagli dell’incidente su via Colombo

Venerdì sera, un testimone riferisce che l’auto andava a una velocità impressionante: almeno 150 chilometri orari. Un dato preoccupante che emerge dai resti della Mini Cooper distrutta e della Bmw coinvolte nello scontro. La scena appare chiara agli investigatori: il veicolo dei due ragazzi di Anzio si è ribaltato dopo l’impatto devastante contro la Mini.

L’indagine sugli autovelox e GPS

Le indagini continuano incessantemente. I vigili urbani del X Gruppo Mare stanno analizzando i tracciati GPS e i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire gli eventi. Diverse riprese sono al vaglio, incluse quelle pubblicate sui social media. Questi video potrebbero rivelare il ruolo di una seconda vettura scura apparsa subito dopo lo schianto.

Testimonianze e accuse

Luca, il conducente della Bmw ora ricoverato in ospedale, nega ogni responsabilità. Afferma che un altro veicolo potrebbe aver causato lo schianto fatale. Il suo amico, illeso nello scontro, sostiene questa versione. Tuttavia, restano molti interrogativi: erano soli o facevano parte di una gara clandestina? È ciò che le autorità stanno cercando di chiarire.

La reazione delle autorità e della comunità

Mentre le indagini proseguono, la città è in lutto per la perdita di Beatrice. L'AS Roma ha espresso il suo dolore per la scomparsa di una giovane tifosa così appassionata. Anche il sindaco di Fiumicino ha manifestato il suo cordoglio alla famiglia della vittima.

Le dinamiche dell’incidente

Gli esperti stanno ancora verificando se Luca avesse l’abilitazione necessaria per guidare un’auto così potente a soli 22 anni. La tragedia solleva ulteriori domande sulla sicurezza stradale nella capitale, specialmente su arterie trafficate come via Cristoforo Colombo. Le risposte definitive alle dinamiche dello scontro emergeranno con l’avanzare delle indagini.