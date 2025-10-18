Roma-Inter 0-1: decide Bonny, Gasp ancora ko

Roma-Inter, il big match della settima giornata di campionato, sorride ai nerazzurri che espugnano l’Olimpico col gol di Bonny all’alba della partita. La squadra di Chivu raggiunge così proprio la squadra di Gasperini in vetta a quota 15 in coabitazione anche col Napoli, sconfitto nel pomeriggio a Torino.

Roma-Inter: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per Roma-Inter sceglie Dybala prima punta, assistito da Pellegrini e Soulé. Difesa a tre formata da Ndicka a destra, Mancini al centro e Hermoso sulla sinistra, sulle fasce Celik a destra, Wesley spostato sulla sinistra (Angelino infortunato). Chivu sceglie Akanji in difesa assieme ad Acerbi e Bastoni e opta per Bonny, in attacco al posto dell’infortunato Thuram, vicino a Lautaro.

La scelta dell'allenatore rumeno si dimostra azzeccata già al sesto minuto. Barella dalla propria trequarti con un filtrante perfetto pesca Bonny. La linea difensiva della Roma (in particolare Celik) sale con un attimo di ritardo e l'attaccante francese può involarsi a campo aperto: nonostante temporeggi, da posizione defilata scocca un destro non irresistibile che trova Svilar impreparato. Palla sul primo palo che entra e Inter subito in vantaggio.

È la legittimazione di una prestazione nerazzurra di grande spessore nella prima mezz’ora. La Roma non supera la prima pressione e va spesso in difficoltà: questo accade sia appena dopo il vantaggio con Cahlanoglu che prova da lontano (Svilar blocca), sia poco prima della mezz’ora quando Ndicka perde palla sotto pressione ma Mkhitaryan non ne approfitta da dentro l’area. La Roma nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo comincia ad uscire dall’apnea e riesce a gestire meglio il pallone, anche dentro la metà campo avversaria, ma non trova lo spunto per arrivare in area. Infatti gli unici pericoli arrivano da corner, entrambi battuti da destra. Sul primo palo ci provano prima Cristante (13′) poi Ndicka (26′) ma l’esito rimane lo stesso, alto sulla traversa. All’intervallo ospiti in vantaggio.

Nella ripresa Sommer difende il vantaggio

Senza nessun cambio nei 22, il secondo tempo vede un'Inter meno feroce nella pressione, leggermente più accorta ma sempre pronta a riprtire. Come al minuto 50′, quando viene lanciato Dumfries nello spazio con l'olandese che impegna Svilar sul primo palo. Gasperini così è costretto ad attingere dalla panchina prima però di una doppia grande occasione per la Roma: Dybala viene lanciato in profondità e col mancino va forte sul primo palo trovando un Sommer attento. Da corner successivo Hermoso salta a centro area a schiaccia, con sommer che alza il pallone. Triplo intervento del portiere svizzero in pochi minuti quando in tuffo respinge una punizione dai 18 metri di Dybala.

Ora si materializzano i cambi con la Roma che torna a un assetto più solito. Fuori Pellegrini dentro Artem Dovbyk, mentre Ndicka ammonito viene prelevato da Ziolkowski. I giallorossi aumentano i giri del motore: dopo una percussione di Dybala ci prova Celik con Acerbi che sfiora il pallone in angolo e da corner un'altra grande occasione. Pallone a rientrare sul secondo palo, Sommer esce si fa scavalare seguendo la traiettoria, Soulé appoggia di testa al centro per Dovbyk che a porta vuota ma troppio in avanti, non riesce a fare la torsione giusta per girare il pallone in rete. Per l'Inter dentro Frattesi ed Esposito per Cahlanoglu e Lautaro, ma la Roma continua ad attaccare. Soulé ci prova non con il piede preferito: l'incrocio di destro permette a Sommer di bloccare a terra.

Al 70′ squillo dell'Inter con Bastoni che su un pallone vagante prova al volo e con deviazione di Wesley dai 25 metri sfiora il palo. Cambi ancora nella Roma con il debutto assoluto di Leon Bailey per Hermoso, più Baldanzi per Dybala e poco dopo Ferguson per Soulé. Nonostante l'attacco pesante, l'Inter respira di più gli ultimi minuti anche grazie al lavoro sporco del nuovo entrato Esposito. Mhkitaryan sfiora il 2-0 da buona posizione, così come Akanji al minuto 85 dopo un corner. All'88' Dovbyk controlla spalle alla porta si gira e calcia dall'interno dell'area, Sommer blocca a terra.

Due minuti dopo Cristante prova a girarla di testa su punizione calciata da Bailey. Segnale anche da Ferguson che prova dai 30 metri ma col mancino che non gira verso la porta: è l’ultimo highlight di una partita che l’Inter porta a casa legittimando al massimo la rete a freddo di Bonny. La Roma dopo una mezz’ora difficile cresce e sfiora il pareggio più volte, archiviando la terza sconfitta stagionale, tutte tra le mura amiche dell’Olimpico.