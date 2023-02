Roma invasa dallo smog: arriva lo stop alle auto sabato 18 febbraio

Roma invasa dallo smog, troppo, quindi il Campidoglio ha imposto lo stop alle auto diesel Euro 4 e benzina Euro 3 per sabato 18 febbraio nella fascia verde.

”A seguito delle rilevazioni effettuate dalla rete urbana di monitoraggio, che hanno registrato il superamento del valore limite per il PM10 nelle giornate precedenti, e acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell’aria e della sua evoluzione, fornite da Arpa Lazio, che indicano sull’area di Roma, per i prossimi giorni, il permanere di una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini si è reso necessario intervenire con misure idonee a limitare la circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, come previsto dalla legislazione vigente”, comunica con una nota il Campidoglio.

Roma invasa dallo smog, dopo lo sciopero dei mezzi stop alle auto

”Considerato che per la giornata del 17 febbraio 2023 è previsto uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale sull’intera rete Atac che riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di sub affidamento, compresa la rete bus dell’esercente privato RomaTpl scarl, e che pertanto risulta non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno.

Con Ordinanza del Sindaco n. del 16 febbraio 2023 sono state adottate le seguenti misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico: nella giornata del 17 febbraio 2023, oltre ai divieti permanenti già previsti dall’Ordinanza del Sindaco n. 191/2022, il divieto della circolazione veicolare privata, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “Fascia Verde” per le seguenti tipologie veicolari: dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per autoveicoli alimentati a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3)”.

Stop al traffico: gli orari

”Nella giornata del 18 febbraio 2023, oltre ai divieti permanenti già previsti dall’Ordinanza del Sindaco n. 191/2022, il divieto della circolazione veicolare privata, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “Fascia Verde” dalle ore 7.30 alle 20.30, per le seguenti tipologie veicolari: autoveicoli alimentati a benzina Euro 3; autovetture alimentate a gasolio Euro 4; ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2. Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per: autoveicoli alimentati a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3). Per l’elenco completo delle deroghe/esenzioni ai suddetti divieti di circolazione veicolare consultare il testo completo dell’ordinanza, pubblicato sul portale di Roma Capitale all’indirizzo www.comune.roma.it”.

