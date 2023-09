Roma, investita da auto pirata a largo Preneste: morta 42enne

(Adnkronos) – E' morta questa mattina la donna filippina di 42 anni investita ieri mattina da una Fiat Panda che si è poi data alla fuga. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.40 a Roma, in largo Preneste, all'incrocio con via Prenestina. Sul posto per i rilievi gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia Locale. La donna, le cui condizioni erano apparse subito gravi, era stata trasportata all'Umberto I. L'auto, ancora ricercata, dopo aver investito la donna, si è scontrata con altre tre macchine in transito, una Ford Focus, un'altra Fiat Panda e una Toyota Corolla. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

