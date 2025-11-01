Roma, investita da un monopattino e derubata del cellulare: denunciato un 19enne

Un episodio di cronaca si è consumato nelle prime ore della mattina di oggi, 1 novembre, a Roma, lungo via Prenestina, una delle arterie principali del quadrante est della capitale. Intorno alle 4:30, una donna di 32 anni, cittadina spagnola, è stata investita da un monopattino elettrico mentre stava scendendo da un autobus all’altezza del civico 276.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Pignattara, il conducente del monopattino, dopo l'impatto, si sarebbe subito allontanato senza prestare soccorso. L'urto ha fatto cadere la donna sull'asfalto, provocandole alcune escoriazioni e lasciandola momentaneamente disorientata.

È stato proprio in quei momenti concitati che un'altra persona, approfittando della confusione e dello stato di shock della vittima, le ha sottratto il telefono cellulare.

Intervento dei Carabinieri di Tor Pignattara

La scena non è passata inosservata. Alcuni testimoni hanno allertato il numero di emergenza 112, segnalando la donna ferita e la fuga del presunto ladro. Sul posto sono giunti in pochi minuti i militari della Stazione di Tor Pignattara, che hanno avviato immediatamente le ricerche nella zona circostante.

Grazie alle descrizioni fornite e a un rapido controllo delle aree limitrofe, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare un giovane, corrispondente alle indicazioni raccolte. Si tratta di un cittadino algerino di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia.

Il ragazzo è stato fermato e sottoposto a controllo: aveva ancora con sé il cellulare sottratto alla vittima. Dopo le verifiche di rito, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato.

La vittima medicata sul posto

Nel frattempo, la 32enne è stata soccorsa da un’ambulanza del 118. I sanitari l’hanno medicata sul posto per alcune lievi escoriazioni riportate nella caduta, senza la necessità di un ricovero ospedaliero. La donna, ancora scossa, ha potuto fornire ai Carabinieri i dettagli utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Indagini per identificare il conducente del monopattino

Parallelamente all’individuazione del ladro, i Carabinieri hanno avviato accertamenti per risalire all’identità del conducente del monopattino che ha investito la donna. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente fortuito o se l’investitore possa avere un qualche legame con il furto avvenuto subito dopo.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo via Prenestina e nelle strade limitrofe, nel tentativo di ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti e individuare eventuali responsabilità penali aggiuntive.

Sicurezza urbana e monopattini elettrici

L’accaduto ha riportato l’attenzione su un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più frequente nelle cronache cittadine: la sicurezza nelle ore notturne e l’uso dei monopattini elettrici in contesti urbani. Via Prenestina, in particolare, è una zona densamente trafficata anche nelle ore serali e spesso teatro di episodi di microcriminalità.

Le autorità sottolineano come la tempestività della segnalazione al 112 e l’intervento rapido delle pattuglie abbiano permesso di individuare in tempi brevi il responsabile del furto. Tuttavia, l’investimento iniziale e la fuga del conducente del monopattino restano al centro dell’indagine.