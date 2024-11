Roma, italiana 39enne si salva da stupro grazie al “segnale d’aiuto” antiviolenza: arrestato 38enne

Il gesto per chiedere aiuto in caso di violenza

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, un cittadino tunisino di 38 anni perché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale ai danni di una donna italiana 39enne.

I Carabinieri hanno riconosciuto il segnale di aiuto e sono intervenuti

I Carabinieri sono intervenuti dopo aver notato camminare sul marciapiede di via Einaudi la strana coppia per cui l’uomo teneva stretta per mano la donna che, nell’incontrare la pattuglia di militari ha attirato con lo sguardo la loro attenzione, portando la mano libera dietro la schiena per fare il gesto convenzionale antiviolenza “Signal for help” che è stato subito riconosciuto dai militari.

Come eseguire il gesto convenzionale di aiuto

Il segnale viene eseguito tenendo una mano sollevata con il pollice nascosto nel palmo, quindi piegando le altre quattro dita verso il basso, intrappolando simbolicamente il pollice con il resto delle dita, con un singolo movimento continuo della mano.

Chiesti i loro documenti, l’uomo, ha subito tentato di scappare ma è stato inseguito e fermato dopo circa 200 metri da uno dei Carabinieri. La donna ha denunciato di essere stata avvicinata poco prima in un anfratto dell’area cantiere di piazza dei Cinquecento, difronte la stazione, dall’uomo che, dopo averle offerto e fatto consumare del crack, le aveva chiesto in cambio un rapporto sessuale.

Attira l’attenzione dei Carabinieri tramite il gesto convenzionale di aiuto

Al netto rifiuto della donna, l’uomo aveva iniziato a palpeggiarla minacciando di farle del male se non avesse ceduto alla sua richiesta; vistasi in estremo pericolo, gli aveva fatto credere di accettare, convincendolo però a cambiare luogo per consumare il rapporto, riuscendo ad indirizzarlo su una strada più trafficata dove aveva incontrato la pattuglia dei Carabinieri che, sebbene sotto minaccia dell’uomo, era riuscita ad attirare tramite il gesto convenzionale antiviolenza “Signal for help”.

Durante le successive operazioni di perquisizione, il 38enne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina e 1,45 g di hashish che i Carabinieri hanno sequestrato.

I fatti sono avvenuti la sera del 2 novembre, nell’area circostante la Stazione ferroviaria di Roma Termini.

*Foto tratta dal sito dell’Agenzia Dire