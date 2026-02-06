Roma, la “cintura” della Polizia di Stato sulle periferie: 18 arresti e controlli a tappeto nei quartieri più esposti

Nel pomeriggio di ieri Roma ha visto scendere in campo, in modo coordinato e simultaneo, i Commissariati competenti su più quadranti periferici: una vera “cintura” di sicurezza voluta dalla Questura per presidiare l’hinterland urbano e colpire i reati che alimentano insicurezza diffusa. Il bilancio ufficiale parla chiaro: oltre mille persone identificate, 18 arresti per spaccio, sequestri di droga, sanzioni amministrative a carico di locali e violazioni di misure cautelari intercettate lungo le strade dei quartieri controllati.

La “fascia di sicurezza” nei quartieri: Casilino, Prenestino, San Basilio e gli altri

Casilino, Prenestino, San Basilio, San Paolo, Fidene, Primavalle e Aurelio sono i punti della mappa su cui si è concentrata l’operazione, con pattuglie e unità dedicate impegnate nel contrasto dell’immigrazione clandestina, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori e di altre forme di illegalità spesso connesse a marginalità sociale.

L’obiettivo dichiarato, secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, è quello di rendere più continuo il controllo del territorio, evitando che alcune aree restino “scoperte” nelle ore in cui la pressione criminale tende a crescere.

Dalla droga al controllo documentale: 18 arresti e 4 accompagnamenti in Questura

Il dato più pesante resta quello degli arresti: 18 persone finite in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle verifiche, quattro soggetti di origine straniera, privi di un documento utile all’identificazione, sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per gli approfondimenti necessari sulla loro posizione sul territorio nazionale.

È un passaggio che, nelle intenzioni degli investigatori, punta a togliere opacità a situazioni irregolari e a ridurre i margini di manovra di chi si muove senza tracce.

Primavalle e San Paolo: i casi che raccontano un mercato che cambia pelle

Accanto alle dinamiche più classiche della vendita al dettaglio, l’operazione ha fatto emergere episodi che descrivono l’adattamento dello spaccio ai controlli. In zona Primavalle, fra i destinatari della misura restrittiva, figura un uomo di 73 anni che avrebbe trasformato la propria abitazione in un centro di smistamento dello stupefacente.

A San Paolo, invece, gli agenti hanno rintracciato un soggetto che avrebbe allestito in un bungalow una postazione per il confezionamento di dosi pronte per la vendita: un dettaglio che, letto insieme agli altri riscontri, suggerisce l’esistenza di micro-assetti logistici capaci di spostarsi e riorganizzarsi rapidamente.

Sequestri di stupefacenti: cocaina, hashish e marijuana sottratti alla filiera

Sul fronte dei sequestri, il quantitativo complessivo indicato a fine attività comprende circa 300 grammi di cocaina, dosi di hashish e 2,5 chilogrammi di marijuana. Numeri che, per gli uffici investigativi, rappresentano non solo sostanza sottratta al mercato, ma anche un colpo alle entrate di chi governa le piazze e reinveste i profitti in altri circuiti illeciti, dai furti alla ricettazione.

Locali e sale scommesse nel mirino: sanzioni e verifiche amministrative

Non solo strada. I controlli hanno riguardato anche attività imprenditoriali attive nelle zone interessate. In due esercizi, gli agenti hanno proceduto con contestazioni e sanzioni per violazioni dei regolamenti comunali.

A Fidene, inoltre, due sale scommesse sono state sanzionate amministrativamente per un importo complessivo di 8.000 euro: contestate, secondo quanto riportato, irregolarità sugli orari utili all'attivazione dei dispositivi di gioco e la mancanza dei preposti alla gestione delle attività di raccolta scommesse.

È un filone spesso meno visibile, ma ritenuto sensibile perché può diventare punto di aggregazione di interessi illeciti e terreno fertile per riciclaggio e pressioni criminali.

Domiciliari e divieti violati: intercettate evasioni e un caso di avvicinamento non rispettato

Nelle maglie dei controlli sono finiti anche soggetti già sottoposti a misure restrittive. In zona Casilino due persone sono state intercettate in strada nonostante fossero destinatarie degli arresti domiciliari, rispettivamente per furto di carburanti e reati legati agli stupefacenti.

In area Aurelio, invece, è stato rintracciato e denunciato un soggetto indicato come responsabile della violazione del divieto di avvicinamento, disposto per precedenti condotte vessatorie. Elementi che, nella lettura operativa della Polizia, confermano l’utilità di controlli ripetuti e mirati: senza verifiche sul campo, i provvedimenti rischiano di restare solo carta.

Nuovi agenti nei Commissariati: debutto operativo e potenziamento degli organici

L’operazione ha avuto anche un valore organizzativo: i servizi sono stati messi in campo beneficiando del debutto operativo delle aliquote di agenti di nuova assegnazione, disposte dal Questore di Roma per incrementare gli organici dei Commissariati periferici.

La distribuzione, dopo un briefing tenuto nei giorni scorsi negli uffici di via San Vitale, risponde a una logica di continuità del controllo del territorio: il centro storico non viene considerato separato dalle aree più esterne, con l’idea di un dispositivo unico e coordinato capace di dare risposte concrete alla cittadinanza.

Segnalazioni dei residenti e app YouPol: controlli costruiti anche dal basso

La Questura sottolinea infine che i servizi sono stati orientati anche da evidenze info-investigative già nella disponibilità degli uffici coinvolti e dagli esposti, oltre alle segnalazioni arrivate negli ultimi giorni tramite l’app YouPol.

In altre parole, la mappa degli interventi non nasce solo da attività di polizia giudiziaria, ma anche da input raccolti sul territorio: un canale che, se utilizzato in modo responsabile, può accorciare i tempi fra denuncia e intervento.